WhatsApp terá compartilhamento de localização em tempo real

O WhatsApp anunciou nesta terça-feira um novo recurso que vai permitir ao usuário compartilhar sua localização em tempo real com seus contatos. A ferramenta "localização atual" possibilita controlar quem verá a movimentação e por quanto tempo.

Para usar, bastará abrir a conversa com o contato ou grupo com quem desejar compartilhar. Sob "localização", no botão anexar, haverá a nova opção de "compartilhar localização atual". Escolha por quanto tempo deseja compartilhá-la e toque em enviar.

Cada membro da conversa conseguirá ver a localização em tempo real em um mapa. Se mais de uma pessoa compartilhar sua localização em um grupo, todas as localizações aparecerão no mesmo mapa.

O recurso estará disponível para Android e iPhone e será lançado no aplicativo nas próximas semanas.