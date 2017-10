Vinte famílias são retiradas de área privada no bairro Lorenzi

Moradia 24/10/2017 | 16h10 Atualizada em

Uma reintegração de posse na manhã desta terça-feira retirou 20 famílias de uma propriedade privada na Vila Severo, no bairro Lorenzi, em Santa Maria. Segundo o relato de uma das pessoas que foi retirada, o local foi invadido há seis meses. Neli Dutra morava na área com mais oito pessoas - entre filhos e netos. Assim como os demais grupos, ela chegou a construir uma casa, de alvenaria, alegando que não tem para onde ir.

Chega a 9 o número de municípios em emergência devido a temporais

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

– Sou cadeirante e estou inscrita no Programa Minha Casa Minha Vida, mas não tenho para onde ir –argumentou Neli.

Na tarde desta terça-feira, ela afirmou que estava na casa de uma filha, mas os pertences e móveis estavam na rua. Ela ainda afirmou que foi informada da reintegração de posse no sábado, mas, as outras pessoas teriam recebido o ordem judicial de reintegração de posse há pelo menos 40 dias.

Após decretar emergência, prefeitura anuncia quatro iniciativas para atender à população

De acordo com o Superintendente de Habitação de Santa Maria, Wagner Bittencourt, o processo de reintegração de posse aconteceu por via judicial, mas a prefeitura tomou conhecimento da situação das famílias envolvidas.

– Pelo que acompanhei, todas tem para onde voltar – declarou Bittercourt.

A ação de reintegração de posse foi acompanhada pela Brigada Militar, Batalhão De Operações Especiais (BOE), Corpo de Bombeiros de Santa Maria e prefeitura. A reportagem do Diário não conseguiu fazer contato com o proprietário do terreno.

OUTRO CASO EM SANTA MARIA

Foto: Charles Guerra / Newco SM

Em setembro, a prefeitura notificou uma família pela invasão na esquina da Rua 20 e Rua Santa Rosa, no bairro Diácono João Luiz Pozzobon, próximo aos residenciais Zilda Arns e Don Ivo Lorscheiter. De acordo com a Secretaria de Município de Habitação está movendo uma ação judicial e a casa ainda está ocupada pela família.