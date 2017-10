VÍDEOS: um cenário de destruição

Tempestade 19/10/2017 | 10h43 Atualizada em

A tempestade que assolou Santa Maria, na madrugada desta quinta-feira, deixou um rastro de destruição nos pelos menos 10 bairros atingidos Por volta das 6h30min, equipes de reportagem do Diário foram para as ruas acompanhar a situação nos locais mais afetados pela ventania. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os ventos chegaram a 94 km/h, por volta das 2h30min.

NO CENTRO

No centro de Santa Maria, os semáforos não estão funcionando, devido à queda de energia elétrica em grande parte da cidade. Também há muitas árvores obstruindo o trânsito, o que requer um maior cuidado por parte dos motoristas ao trafegarem pelas ruas. Na esquina das ruas Olavo Bilac e Appel, uma árvore foi arrancada pela raiz, e o tráfego ficou totalmente bloqueado.

A mesma situação foi vista na esquina das ruas Venâncio Aires e Caldas Júnior. Equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil já atuavam na remoção das árvores. Na Avenida Presidente Vargas, quase na esquina com a Conde de Porto Alegre, a sacada de um apartamento foi destruída pela tempestade. Um pouco mais distante dali, no Posto Bambino, na Avenida Dores, o telhado foi arrancado. Uma casa que fica na Rua General Neto também foi bastante danificada.

Um morador registrou em vídeo a destruição no Posto Bambino, nas proximidades do Royal Plaza Shopping. Nas imagens feitas por Kauê Flores, é possível ver o telhado do posto, que fica na Avenida Dores, completamente destruído. Veja:

NOS BAIRROS

A reportagem verificou que as áreas mais críticas são na Vila Brenner e no Alto da Boa Vista. Por lá, muitas residências tiveram os telhados arrancados pela força do vento, e as telhas de amianto acabaram sendo jogadas nas frentes das casas. Muitos postes de energia elétrica tombaram e a fiação ficou pendurada. A Defesa Civil monitora as áreas de risco.

Em alguns locais da cidade, o cenário mais parece uma cena de guerra. Casas atingidas por árvores, ruas obstruídas, moradores em desespero. Muitas famílias ainda tentam consertar os estragos causados pelo vento, fazendo improvisos com lonas e pedaços de madeira. Conforme a Defesa Civil, já foram distribuídas mais de 700 metros de lonas e retiradas centenas de árvores das ruas.

Escolas municipais e particulares suspendem as aulas após tempestade

QG DE AJUDA

Uma frente de trabalho para atender os moradores foi montada na sede do Corpo de Bombeiros de Santa Maria. Defesa Civil, prefeitura e outros órgãos se reuniram para atender a população com lonas, socorro e informações. Na metade da manhã, também foi montado um ponto de distribuição de lonas no ginásio da Escola Marista Santa Marta. Informações e ajuda pelo telefone 193.

