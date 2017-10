VÍDEOS: Confira as dicas para cinco matérias do Enem 2017

Educação 21/10/2017 | 15h20 Atualizada em

Nesta semana, o Diário, em parceira com a equipe de professores do Totem Vestibulares, elaborou cinco vídeo-dicas para você revisar os conteúdos para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O fim de semana pode até ter chegado, mas os ritmos de estudos continuam. Bora aproveitar o sábado e o domingo para dar mais uma estudada em História, Língua Portuguesa, Redação, Literatura e Física?!

O professor Carlos Eduardo Glufke traz algumas informações sobre a disciplina de História. Dá play no vídeo e bons estudos!

Quem vai elencar os temas mais importantes da Língua Portuguesa é a professora Harali Ziani Gonçalves. Confere:

Quer ter uma redação nota mil? Se liga nas dicas da professora Mariane Lazzari para fazer bonito no dia da prova!

Tá sabendo tudo sobre Modernismo? Não? Veja as dicas do professor Rodrigo Bentancurt para tirar nota máxima em Literatura.

Acha que Física é o fim do mundo? Relaxa e aproveita para relembrar os conteúdos com o professor Marcelo Corrêa. Dá play no vídeo e bons estudos!

REVISÃO DIÁRIO E TOTEM

Até o dia 2 de novembro, serão 14 vídeos das disciplinas de Língua Portuguesa e Estrangeira (Inglês e Espanhol), Matemática, Literatura, Artes, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Redação. Você vai poder tirar algumas dúvidas sobre os temas que podem cair na prova, que será realizada nos dias 5 e 12 de novembro. Preparados? Então, acompanhe os vídeos e não perca as dicas!