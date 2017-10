VÍDEO: queda de árvores muda o cenário da BR-287 

Região 30/10/2017 | 21h15 Atualizada em

A tempestade do último dia 19 deixou muitos estragos nas cidades da Região Central. Na área urbana e rural, foram registradas muitas quedas de árvores e postas de luz com a força do vento, que em muitos locais atingiu velocidade superior aos 100 km/h.

Vento atingiu 117 Km/h e mais de 1,2 mil famílias tiveram casas danificadas

Na BR-287, o trecho entre Jaguari e Santiago, o cenário mudou: as margens da rodovia, que eram cheias de árvores, agora, estão cheias de troncos e galhos caídos.

No dia da tempestade, o trânsito ficou totalmente bloqueado durante horas e o trecho ficou irreconhecível. Depois, foi liberado apenas para veículos menores, como carros e motocicletas, que passavam por faixas estreitas. As árvores foram removidas da pista com ajuda da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de equipes de prefeituras da região, do Exército e também dos moradores das localidades próximas da estrada. Na ocasião, um motorista registrou a mostrar como ficou o trecho.