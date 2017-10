VÍDEO: motorista filma destruição ao longo da BR-287 

Região 20/10/2017 | 17h00 Atualizada em

Um vídeo sobre o efeito da tempestade de quinta-feira na BR-287, entre Jaguari e Santiago, impressiona pela dimensão da destruição. Árvores e postes foram derrubados pelos ventos, que chegaram a 105 km/h na região, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Um trecho de 20 quilômetros da rodovia ficou obstruído pelos entulhos. As imagens do vídeo gravado pelo empresário Fabio Pinto, 44 anos, mostram que a região foi devastada pelo temporal. Até a tarde desta sexta-feira, o vídeo (confira acima), postado nas redes sociais, tinha mais de 32 mil visualizações no Facebook.

Morador de Jaguari, Pinto percorreu um trecho de 5 quilômetros da BR-287, perto de Jaguari, com uma câmera acoplada ao vidro dianteiro do carro, para mostrar os estragos. Em alguns trechos, a estrada simplesmente desaparece, soterrada por uma montanha de árvores derrubadas. Em algumas partes, a rodovia parece ter se transformado numa trilha.

- É horrível. Nunca tinha visto. Nem os moradores mais antigos tinham visto coisa igual. Pegou uma faixa muito grande - relata o empresário.

Foto: Fabio Pinto / Arquivo Pessoal

Ele conta que os moradores da região rapidamente se reuniram e começaram um mutirão para a limpeza da rodovia, na quinta-feira. Máquinas, caminhões e moto-serras foram usados no serviço. Com isso, a 287 pôde ser liberada para o tráfego já no final da tarde do mesmo dia.