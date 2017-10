VÍDEO: mãe emociona equipe médica do Husm com relato após parto

Facebook 26/10/2017 | 16h57 Atualizada em

O nascimento de um filho é sempre uma mistura de inúmeros sentimentos. O momento pode ser assustador, mas também muito mágico e gratificante para todas as pessoas que se envolvem com a chegada de uma nova vida. Para a empresária Alinne Zucolotto, 28 anos, os meses de espera pelo nascimento de Anna Cecíllia serviram para que, na semana passada, ela fizesse um agradecimento público à equipe médica do Hospital Universitário de Santa Maria (Husm).

Na publicação, feita no Facebook (veja abaixo), a jovem conta que passou por diversas complicações durante a gestação. Foram 39 semanas enfrentando problemas como depressão, não-aceitação da gravidez e outras situações que afetaram mãe e bebê. Diante de toda a turbulência causada, uma certeza: Alinne queria que o parto fosse feito na rede pública de saúde e de forma humanizada.

– As pessoas têm medo do hospital público, mas eu sempre quis ter a minha filha lá. Eu queria mostrar às pessoas que o SUS funciona, que são as pessoas que fazem funcionar. Foi muito difícil, mas, no fim, deu tudo certo e eu me senti muito bem. Parecia que eu estava em uma estadia e não em um hospital – relata a jovem.

Anna Cecíllia chegou às 10h03min do dia 29 de setembro, com 46,5cm e 2,610kg. O parto precisou ser induzido pela equipe formada por cerca de oito profissionais, entre médicos e enfermeiros, devido à complicações na bebê, que não havia atingido o tamanho ideal para a expulsão normal. Quem ficou ao lado de Alinne durante todo o procedimento foi a irmã, Etiene, responsável por todo o incentivo no principal momento do parto.

– Na hora, eu não percebi que ela estava tão nervosa, mas não sei o que faria sem ela ao meu lado. Foi fundamental. E tudo correu bem, como planejamos por tanto tempo, apesar de todas as possibilidades de termos outros problemas naquele momento.

O post feito por Alinne, quase um mês depois do nascimento da filha, emocionou a equipe médica do hospital – na maioria ainda jovens residentes de ginecologia e obstetrícia –, que viu, no relato da mãe, uma motivação para acreditar no próprio trabalho realizado no Centro Obstétrico e a certeza de que fizeram a escolha certa.

– O relato nos deixou muito felizes. Foi um acalento para o nosso coração – comentou a médica Vanessa Sauer.