VÍDEO: feito por garis, tutorial de como descartar vidro viraliza

Kennedy Danilo e Romildo Souza são garis do município de Umuarama, no Paraná. Dispostos a mostrar mais sobre seu cotidiano e ensinar algumas dicas de descarte para a população, a dupla se dedicou a fazer vídeos explicativos, publicados no Facebook.

O segundo e mais recente tutorial foi divulgado no final do mês passado e ensina uma maneira segura de descartar vidros e lâmpadas quebradas com uma garrafa PET. Com pouco mais de três minutos, o vídeo foi gravado no local de trabalho de Danilo e Souza.

A autenticidade dos garis conquistou a internet: foram mais de 10 mil compartilhamentos e 530 mil visualizações até o momento da publicação desta reportagem. Compartilhado pela página do Governo do Paraná, as imagens logo chegaram aos internautas de outros estados também.

No fim do tutorial, os garis garantem que o próximo vídeo está por vir e será ainda melhor. Nos comentários da postagem, Danilo e Souza receberam mais de 300 comentários incentivando a iniciativa.