VÍDEO: confira as dicas de Geografia para o Enem 2017

Hoje é segunda-feira, e é hora de seguir com os estudos! Então, que tal começar a semana revisando a disciplina de Geografia para arrasar na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)?! O Diário traz uma vídeo-dica, em parceria com a equipe de professores do Totem Vestibulares, para te ajudar com os estudos.

Veja as dicas do professor Helder Vieira para fazer bonito no dia da prova. Dá play no vídeo e bons estudos!

REVISÃO DIÁRIO E TOTEM

Até o dia 2 de novembro, serão 14 vídeos das disciplinas de Língua Portuguesa e Estrangeira (Inglês e Espanhol), Matemática, Literatura, Artes, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Redação. Você vai poder tirar algumas dúvidas sobre os temas que podem cair na prova, que será realizada nos dias 5 e 12 de novembro. Preparados? Então, acompanhe os vídeos e não perca as dicas!