VÍDEO: Cinco meninas realizam sonho em festa de 15 anos solidária

No sábado, cinco meninas tiveram a oportunidade de realizar um sonho: ter uma noite de princesa. As vencedoras do concurso Meus 15 anos - Debut Solidário, Amanda da Silva, Carolaine Pereira de Oliveira, Caroline Stumpf Alves, Rafaela Hinkelmann da Silva e Tamires Cecília Comin de Mello puderam sentir como é a sensação de ter todos os olhares voltados para elas, no Salão Mon’t Serrat.

Para que esse evento fosse realizado, 14 empresas e um grupo de estudantes de Jornalismo do Centro Universitário Franciscano (Unifra) se uniram e promoveram este concurso que selecionou as histórias mais emocionantes de meninas que não tinham condições de promover uma festa de 15 anos. As histórias das debutantes foram enviadas a equipe responsável pelo concurso por e-mail.

De acordo com a organizadora do evento Cristina Oliveira, a festa tomou proporções que nem ela esperava. Muitas pessoas e empresas começaram a se envolver com a intenção de dar a melhor festa de aniversário possível para as meninas.

Tamires Cecília Comin de Mello é uma das adolescentes que ganhou a chance de comemorar o aniversário Foto: Michel Vieira Fotografia / Divulgação

– Nós tivemos um lema durante todo esse processo que é: muito amor envolvido. Pois tem sido tudo muito especial, conhecemos histórias lindas. Esse momento está sendo muito importante para nós, porque nós sonhamos com elas esse dia – comenta.

As adolescentes, mesmo tímidas, aproveitaram esse que foi um momento especial e será segundo elas, lembrado para sempre e poderá ser revisitado por meio das fotos e vídeos todas as vezes que elas sentirem saudades.

A debutante Caroline Stumpf Alves, 15 anos, diz que tem sido dias muito emocionantes para todos da família e que tem sido uma alegria compartilhá-los com as novas amigas.

– Eu sempre quis muito uma festa assim. Que pai e mãe não iria querer isso para uma filha? Hoje nós já choramos juntas, nos abraçamos. Tem sido tudo muito emocionante – afirma.

Caroline Stumpf Alves dançando valsa Foto: Michel Vieira Fotografia / Divulgação

ANTES DA FESTA

A produção começou antes mesmo do dia da festa. As adoelescente receberam o anúncio do início do mês e a emoção já começou em seguida.

Depois de receberem a notícia, a organização antes da festa foi pura alegria: elas passaram por produção de cabelo e maquiagem e depois tiveram sessão de fotos e vídeo e ensaiaram uma coreografia que foi apresentada para os convidados. A festa foi marcada por aplausos e lágrimas de emoção entre convidados e aniversariantes.

EMOÇÃO

A passadeira Miriam da Silva Gomes, 45, estava orgulhosa de ver a filha Amanda, que parecia flutuar com seu vestido azul pelo salão. Para ela, não existe ninguém que merecesse mais aquela festa do que a filha.

– Nós somos humildes e não conseguiríamos dar uma festa assim pra ela. E ela está tão linda, a Amanda é o significado da palavra amor – diz emocionada.

O mesmo sentimento de felicidade era compartilhado com a Elisabete Comin, 43 anos, mãe da Tamires. Elisabete afirma que além de toda a alegria que sentia, também estava grata as enfermeiras Lilian Stekel e Cíntia da Silva Marconato que inscreveram a filha no concurso.

Ela faz tratamento no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) devido a um câncer e foram duas enfermeiras do setor de radiologia que fizeram essa surpresa para mãe e filha.

– Está sendo um sonho, nós não teríamos condições de dar uma festa assim pra ela. Tudo isso graças a Lilian e a Cíntia, elas que nos fizeram essa surpresa – enfatiza.