VÍDEO: câmeras de segurança flagram tempestade em Santa Maria

Ventania 23/10/2017 | 16h43 Atualizada em

A tempestade que atingiu Santa Maria, na semana passada, provocou estragos por toda a cidade e assustou muita gente. No Centro, as câmeras de monitoramento de uma residência que fica na Avenida Presidente Vargas, registraram a ventania que derrubou árvores, destelhou casas e deixou muitas famílias prejudicadas.

Veja as imagens:

De acordo com o técnico em audiovisual Fabricio Colvero, 38 anos, que mora no local com os pais, um casal de 72 e 77 anos, as imagens só foram vistas dois dias depois da tempestade, por conta da falta de energia. No momento da ventania, que atingiu 117km/h por volta das 2h30min, apenas os pais de Fabricio estavam em casa.

– Eles ficaram muito assustados, porque acordaram com o barulho do vento. Naquele dia, eu estava em São Vicente do Sul e só conversamos quando retornei. Eles descreveram o episódio como uma noite de horror mesmo.

Prefeitura de Santa Maria decreta situação de emergência

O morador conta que a residência teve a cerca eletrônica danificada depois de uma árvore ter sido arremessada no pátio. Além disso, a fachada da casa também foi atingida e a fiação do telefone arrebentou. A família ainda realiza os reparos na residência.