VÍDEO: balão solto na Argentina viaja 774 quilômetros e cai em cidade da região

Esta é uma daquelas histórias difíceis de acreditar. Mas ela aconteceu de verdade. Um pequeno balão, solto na Argentina durante festival, conseguiu voar 774 quilômetros até cair em uma propriedade rural de Paraíso do Sul, no centro do Rio Grande do Sul. O episódio foi registrado na semana passada e surpreendeu até mesmo os meteorologistas, pelo fato de o pequeno artefato de borracha resistir às condições adversas de vento e pressão da atmosfera por tanto tempo.

Dezenas de pessoas soltaram balões com bilhetes em festival na cidade de Franck, na Argentina, no dia 15. Um deles chegou na região Foto: Divulgação / Divulgação

No domingo, 15 de outubro, um grupo de integrantes do Rotary da cidade de Franck, no Estado de Santa Fé, no centro da Argentina, promoveu uma ação para estimular a amizade entre as crianças. Elas receberam dezenas de balões de aniversário cheios com gás hélio (mais leve que o ar) e com um bilhete de papel preso a uma fita pendurada no artefato.

No bilhete, a criança escrevia seu nome e a idade. A ideia era que o balão que voasse mais longe fosse encontrado por outro criança, que ganharia um brinde – um brinquedo. Para isso, havia o telefone de contato com o Rotary de Franck, uma cidade de 5 mil habitantes no centro de Santa Fé.

O que as crianças não esperavam era que a brincadeira fosse ultrapassar a fronteira do seu país. Entre as dezenas de balões soltos naquele dia (veja no vídeo abaixo), durante uma festa popular na cidade, um deles, de cor verde, cruzou parte do território argentino, passou pela fronteira do Brasil e viajou mais centenas de quilômetros do Rio Grande do Sul até cair numa lavoura de arroz na localidade de Quilombo, em Paraíso do Sul, a 70 quilômetros de Santa Maria.

Ele foi encontrado na última quarta-feira pelo agricultor Francisco Luciano Huff, 47 anos, que fazia a retirada de água da plantação quando encontrou o estranho objeto.

– Achei que era um balão de aniversário qualquer. Mas quando cheguei perto, vi que tinha uma fita e um bilhete – conta.

Inicialmente, Huff não entendeu o recado, porque estava em espanhol, mas depois viu que tinha o nome do Rotary de Franck, o Interact e os dados da criança que o soltou: Pioli Maximo Stefano, 4 anos. Como é amigo de um rotariano de Paraíso do Sul, o servidor Leandro Stahl, levou o bilhete até ele.

O agricultor Francisco Luciano Huff, que achou os restos do balão com o bilhete em sua lavoura de arroz na localidade de Quilombo Foto: Leandro Stahl / Arquivo Pessoal

Stahl ligou para o número na Argentina, e a pessoa que atendeu ficou surpresa em saber do destino do pequeno balão era o Brasil.

– Jamais imaginavam que iria parar no Brasil. Nenhum outro balão havia aparecido ainda – diz o servidor.

O prazo para que as crianças informem o paradeiro dos balões na Argentina vai até o dia 30. Até lá, portanto, outros poderão aparecer, mas dificilmente algum deles irá superar a distância percorrida pelo balãozinho de Paraíso do Sul.

Ainda legível: o bilhete, em espanhol, com o contato e o nome da criança que o soltou, Pioli Maximo Stefano, de 4 anos, Foto: Divulgação / Divulgação





Voo foi possível com condições favoráveis de vento e pressão

Segundo o meteorologista Gustavo Verardo, para chegar tão longe, o balão deve ter encontrado jatos de baixos níveis da atmosfera, uma zona de ventos de até 140 km/h e baixa pressão, a 1,5 mil metros de altitude. Esses ventos, que sopram da Amazônia em direção ao Sul, contornam a Cordilheira dos Andes e se deslocam para o Brasil.

Esses jatos que impulsionaram o voo já deveriam estar associados à formação da tempestade que atingiu o Estado na quinta-feira passada, pois são indicadores de uma mudança brusca nas condições do tempo.

– O balão só resistiu porque pegou uma zona com condições favoráveis de vento e de pressão atmosférica, senão teria estourado – afirma.

Verardo diz que balões meteorológicos, com sensores para medir dados com velocidade dos ventos, umidade e pressão, são soltos regularmente no ar. Só que esses objetos são muito mais resistentes que um simples balão de aniversário.