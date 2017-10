VÍDEO: agentes de saúde fazem paródia de Pabllo Vittar para conscientizar sobre câncer de mama

Outubro Rosa 18/10/2017 | 15h50 Atualizada em

Foi escutando as músicas de Pabllo Vittar no rádio que a agente de saúde Tatiane Sulcis teve a ideia para criar mais uma paródia da Estratégia Saúde da Família (ESF) Victor Hoffmann, que fica na Vila Rossi, em Santa Maria. Na noite desta terça-feira, a equipe lançou a paródia Nocauteando o Câncer de Mama, da música K.O, de Vittar, para conscientizar sobre o câncer de mama na campanha do Outubro Rosa.

Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 65% das mulheres que descobrem o câncer de mama o fazem por meio do toque e esse simples gesto pode salvar a vida. E é justamente esse o objetivo do grupo.

– A gente quer atingir o público mais jovem, que precisa ter mais consciência da prevenção. Queremos mobilizar as pessoas de uma forma diferente, para que entendam que a prevenção é o remédio mais barato – conta Tatiane.

Confira como ficou a paródia Nocauteando o Câncer de Mama:

Quem participou da criação foram as agentes de saúde Rita Marlise, Naiane Freitas, Tatiane Sulcis e Sirlei Aires, a técnica em enfermagem Cláudia Montargo, a recepcionista Jéssica Quevedo, a auxiliar de consultório dentário Rosa Chaves, e o estagiário de psicologia Sebastian Soares.

No mês passado, a equipe lançou uma paródia da música Despacito para falar sobre a prevenção contra o mosquito da dengue. O vídeo teve quase 20 mil visualizações no Facebook.