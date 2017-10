VÍDEO: acidente entre quatro veículos deixa duas pessoas feridas

Região 21/10/2017 | 16h37 Atualizada em

Um acidente de trânsito envolvendo quatro carros deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado, em São Sepé. A colisão aconteceu no Centro, por volta das 10h30min.

Conforme informações da Brigada Militar, uma caminhonete S10 trafegava na Rua 7 de Setembro quando, no cruzamento da Rua Percival Brenner, colidiu lateralmente com um Fiat Uno. Após o choque, o Uno continuou trafegando até colidir com um Corolla e um Kia, que estavam estacionados.

Os motoristas da caminhonete e do Uno tiveram lesões leves, foram socorridos pelo Samu e encaminhados para atendimento médico no hospital. Não havia ninguém dentro carros estacionados.

A colisão foi registrada pelas câmeras de videomonitoramento comunitário da empresa TSC Alarmes. Confira: