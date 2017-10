Vento atingiu 117 Km/h e mais de 1,2 mil famílias tiveram casas danificadas 

Depois da tempestade 19/10/2017 | 21h23 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A madrugada de quinta-feira foi deixou os santa-marienses alarmados. Uma tempestade provocou inúmeros estragos na cidade. De acordo com um balanço feito pela Defesa Civil do município, 1,2 mil famílias tiveram as casas danificadas e mais de 26 mil metros quadrados de lonas foram distribuídos pela prefeitura. O vento atingiu velocidade de 117 km/hora durante a madrugada, de acordo com a Base Aérea de Santa Maria.

CONCURSO SUSPENSO

As provas do concurso da prefeitura de Santa Maria, que seriam neste domingo, foram suspensas. A nova data deve ser anunciada nos próximos dias. A decisão foi porque algumas das escolas onde seriam aplicadas as provas tiveram muitos estragos com a tempestade.

SEM AULA NA SEXTA

Pelo menos 9 escolas da cidade - municipais, estaduais e privadas - confirmaram a suspensão das aulas nesta sexta-feira. Até a noite desta quinta-feira, não havia uma definição de todas as escolas. As escolas que não terão aulas na sexta-feira, conforme levantamento feito pelo Diário, são:

– Antônio Francisco Lisboa

– Coronel Pilar

– Professora Naura Teixeira Pinheiro

– Cícero Barreto

– João Hundertmark

– Emei Angela Tomazzeti

– Emei Sinos de Belém

– Emei Casa da Criança

– Coração de Maria

– Riachuelo Camobi

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

RODOVIAS LIBERADAS

As rodovias da região tiveram bloqueios totais ou parciais nesta quinta-feira por causa da queda de árvores. A última rodovia a ter o trânsito totalmente liberado foi a BR-287, entre Santiago e Jaguari. Por volta das 19h o tráfego foi liberado para todos os tipos de veículos no local.

COMO AJUDAR

Quem quiser ajudar as famílias mais prejudicadas com a tempestade, pode entregar donativos na sede do Corpo de Bombeiros, na Rua Coronel Niederaurer (esquina com a Visconde de Pelotas). Os materiais necessários, por enquanto, são alimentos e produtos de limpeza. Defesa Civil, bombeiros e Cruz Vermelha trabalham no atendimento das famílias.

ENERGIA ELÉTRICA

Conforme um boletim mais recente, a RGE Sul e RGE não informaram o número de clientes sem luz em Santa Maria. De acordo com a assessoria de imprensa, 71% dos clientes que ficaram sem energia elétrica já tiveram o serviço normalizado. Não há uma previsão de normalização total.

Foto: Charles Guerra / New Co

SEM CHUVA NA SEXTA

Após a tempestade desta quinta-feira, as temperaturas começam a cair até domingo, com mínima de 9ºC. A chuva deve dar trégua na noite desta quinta-feira e ao longo de sexta-feira. No sábado, ela volta, mas não com a mesma intensidade registrada nesta madrugada.

COMÉRCIO FECHOU AS PORTAS

Cerca de 70% das lojas do Centro tiveram de fechar as portas ao longo desta quinta-feira por causa da falta de energia elétrica ou para dar conta de reparos nas instalações.

Foto: Charles Guerra / New Co

UNIDADES DE SAÚDE

As unidades de saúde que estavam sem energia elétrica devem atender apenas emergências e orientar os pacientes. Nesta quinta-feira, 18 unidades estavam sem luz. O número deve ser atualizado, na sexta-feira. Clique aqui e confira a situação.