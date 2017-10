Vagas da Zona Azul em Santa Maria devem ser ampliadas até dezembro 

Trânsito 27/10/2017 | 14h04 Atualizada em

Durante a apuração da reportagem que mostrou flagrantes de motoristas que estacionam no espaço reservado para pedestres em Santa Maria, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Santa Maria avaliou a situação dos estacionamentos rotativos na cidade. A responsabilidade do poder público, é ampliar para 2 mil as vagas até o fim deste ano.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Santa Maria tem cerca de 180 mil veículos, segundo o levantamento do CMTU. O Superintendente da Mobilidade Urbana, Marcelo Rosses, informou que a secretaria tem, ainda neste ano, a meta é aumentar de 1,2 mil para 2 mil as vagas na Zona Azul.

Na área central, um carro permanece, em média, de 30 a 40 minutos estacionado, segundo acompanhamento da Coordenadoria do Trânsito. Já em locais como o canteiro no PA do Patronato, a permanência passa de uma hora. No local é permitido estacionar das 20h às 6h.

Na avaliação de profissionais e autoridades de mobilidade urbana, a paz no trânsito depende muito da postura dos condutores.

– A educação é fundamental, e vemos que, em Santa Maria, as infrações não ocorrem por desconhecimento, mas por conduta errada mesmo – disse o instrutor de trânsito Edelcir Mainardi.

A opinião é a mesma do superintendente da Secretaria de Mobilidade Urbana, que não prevê um futuro mais fácil nas ruas.

– A tendência é que Santa Maria tenha as mesmas questões ainda mais desafiadoras, porque a frota está crescendo, e não tem sistema viário que não sinta o impacto desse crescimento – ressaltou Marcelo Rosses.