Trezena Móvel da Medianeira reúne centenas de fiéis nas paróquias da cidade

Foto: Charles Guerra / New Co

Depois de uma carreata que saiu da Basílica da Medianeira e chegou à Catedral Metropolitana reunindo cerca de mil fiéis na noite do último domingo, a Trezena Móvel da Medianeira segue, nesta segunda-feira, para a segunda noite de reflexão na Paróquia Nossa Senhora da Glória, em Camobi.

Pesquisa resgata a história da irmandade negra de Santa Maria

Os 13 dias de preces que antecedem a Romaria da Medianeira e mobilizam centenas de devotos em suas paróquias, representam, segundo o padre Lucas Carvalho, um dos coordenadores da trezena, momento de união e fortalecimento:

– A Romaria é o maior momento de devoção do Estado e ultrapassa o sentido religioso. Já a trezena é quando o povo de Santa Maria se une, abastece-se de energia para, já preparado, receber os peregrinos de outros lugares que chegarão na cidade no dia 12 (de novembro, dia da Romaria).

Com o tema "Com Maria, sigamos Jesus" e o lema: "Ave, Ave, Ave Maria", a 74ª edição da Romaria Estadual da Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças deve receber, segundo a organização, entre 300 mil e 400 mil pessoas. Muitas delas em caravanas de diversas cidades de estados de todo o Brasil.

Na noite desta terça-feira, terceira noite de trezena, a Paróquia São João Evangelista, na Vila Caramelo, deve receber a imagem da Mãe Medianeira. Em todos os dias, a Trezena começa às 20h. Confira a programação.

NESTA SEMANA

- Terça-feira: Paróquia São João Evangelista (Vila Caramelo)

- Quarta-feira: Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Tancredo Neves)

- Quinta-feira: Santuário Nossa Senhora de Lourdes, Paróquia da Ressurreição (Lourdes)

- Sexta-feira: Paróquia Nossa Senhora das Dores (Dores)

- Sábado: Paróquia Santo Antônio (Patronato)

- Domingo: – Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Fátima)

SEMANA QUE VEM

- Segunda, dia 6 de novembro: Paróquia Senhor do Bom Fim (Bom Fim)

- Terça-feira, dia 7: Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Rosário)

- Quarta-feira, dia 8: Paróquia São José do Patrocínio (Salgado Filho)

- Quinta, dia 9: Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Perpétuo Socorro)

- Sexta, dia 10: Paróquia Santa Catarina (Itararé)