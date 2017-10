Três são presos por assalto a pedestres em Santa Maria

Flagrante 22/10/2017 | 15h41 Atualizada em

Três pessoas foram presas em flagrante na madrugada deste domingo, em Santa Maria, suspeitas de assalto a pedestre. Além deles, outra pessoa foi presa por tráfico de drogas, no mesmo local.

De acordo com informações do 2º Batalhão de Operações Especiais (2º BOE), três pedestres foram assaltados na Rua Isidoro Grassi, no Bairro Nossa Senhora Medianeira. Ao ver uma viatura do 2º BOE na rua, por volta das 5h, eles relataram o assalto aos policiais.

As vítimas contaram que dois homens desceram de um carro armados com facões e um deles usava uma peruca loira. Eles roubaram carteiras, celulares e um molho de chaves.

Os policiais militares começaram a fazer buscas e encontraram o carro descrito pelas vítimas. Dentro do veículo, estava um dos suspeitos. No carro - que tinha a placa alterada com fita isolante - foram encontrados um celular, uma carteira e um facão. Próximo do veículo, outros dois suspeitos foram abordados e com eles os policiais militares encontraram outro facão, uma touca, um aplique de cabelo, maconha, um celular e um molho de chaves.

Os três homens - de 35, 40 e 52 anos - foram presos em flagrante por roubo. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) e recolhidos para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).

PRESO POR TRÁFICO

No mesmo local, também foi preso um suspeito, de 29 anos, por tráfico de drogas. Com ele os policiais encontraram mais de 300 gramas de maconha e 11 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão e dois celulares. Ele seria o dono do veículo que o trio andava durante o assalto e também foi levado para a Pesm.