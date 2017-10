Trânsito terá alterações no trevo da Faixa de Rosário

Travessia Urbana 24/10/2017 | 17h57 Atualizada em

Pelos próximos 15 dias, o trevo da Faixa de Rosário do Sul, entre as BRs 158 e 287, sofre alterações no trânsito. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), as mudanças são devido aos serviços de ampliação de pistas e instalação de drenagem nono local, que fica no cruzamento entre a Avenida Walter Jobim e a BR-158.

Foto: Ricardo Lopes / Dnit

Os serviços fazem parte do conjunto de obras do projeto da Travessia Urbana. A orientação é para que os motoristas trafeguem com atenção, já que o fluxo do local foi modificado com sinalização provisória. Equipes vão estar em locais onde o trânsito vai ser bloqueado parcialmente, orientando os motoristas para a entrada e saída de caminhões.

Por enquanto, conforme aponta o Dnit, não há um desvio definitivo. A previsão para a conclusão desta etapa é de 15 dias.