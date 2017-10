Trânsito em trecho da Rua General Neto está interrompido 

Santa Maria 31/10/2017 | 09h54 Atualizada em

Manutenção da Corsan deve terminar no fim desta terça-feira

Manutenção da Corsan deve terminar no fim desta terça-feira Foto: Prefeitura de Santa Maria / Divulgação / Divulgação

Atenção, santa-marienses! O trânsito na Rua General Neto, entre as ruas Osvaldo Aranha e Conrado Hoffmann, está interrompido nesta terça-feira. As linhas de ônibus que passam pelo local terão trajeto alterado hoje.

Conforme a prefeitura, a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) faz uma intervenção emergencial em frente à Travessa Ricardo Schmidt. Os serviços começaram por volta das 8h30min e devem terminar no final do dia.

As linha de ônibus que fazem o trajeto Rodoviária-Centro serão desviadas pela Rua Osvaldo Aranha, seguindo pela Alameda Buenos Aires (em frente ao Fórum), até a rótula da Avenida Dores. Dois pontos de parada de ônibus precisaram ser desativados no trecho onde está sendo realizado o serviço da Corsan.

As linhas atingidas com a interrupção do tráfego são: Big-Rodoviária, Jardim Berleze, Maringá, Casa de Saúde, Nonoai, Cohab Fernando Ferrari, UFSM-Bombeiros Faixa Nova, UFSM-Vale Machado Faixa Nova, São João-Carolina-Fórum.