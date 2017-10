Tempestade que atingiu Região Central causou danos em 11 cidades

Tempestade 19/10/2017 | 10h55 Atualizada em

Em Santa Maria, uma das cidades mais atingidas, onde o vento chegou a 94km/h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não houve bloqueios em rodovias devido à tempestade. Já no município vizinho, Itaara, houve queda de árvores na pista da BR-158 em diversos pontos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), deixando o trânsito totalmente bloqueado na madrugada na rodovia. Todos já foram liberados.

Também houve bloqueio em Santiago e Jaguari, na BR-287. Segundo a PRF, há vários pontos com interrupção total devido à queda de árvores. Em São Gabriel, quatro árvores interromperam o fluxo na BR-290, entre às 3h e às 7h, no trecho entre os km 400 e 445. As pistas já foram desobstruídas.

Em Caçapava, conforme os bombeiros, árvores caíram na BR-392, mas o fluxo já foi liberado.

Na área urbana das cidades, além de Santa Maria houve estragos em sete municípios da região. Confira:

São Gabriel

Segundo os bombeiros, , muitas árvores caíram na fios da rede elétrica.

Caçapava

Conforme os bombeiros, casas destelhadas e registro de granizo na Vila Frigorifico

Agudo

De acordo com bombeiros, pequenos danos nos telhados.

Cacequi

A Brigada Militar informou que houve árvores e fios de energia caídos. A cidade está sem luz, e algumas casas foram destelhadas. A prefeitura está fazendo levantamento de quantas pessoas foram atingidas.

São Francisco de Assis

A BM informou que houve queda de granizo, de árvores e de fios de energia, e casas descobertas. A Rua 13 de Janeiro, principal da cidade, ficou bloqueada. Na Praça Italiano quase todas as árvores caíram. A cidade está sem telefonia móvel, sem luz e, com isso, sem água.

Lavras do Sul

Segundo a BM, foi registrada queda de granizo, chuva e ventos fortes durante a madrugada, mas sem grandes estragos.

São João do Polêsine

Conforme a BM, houve rajadas de vento forte de madrugada, queda de árvores. A cidade ficou sem luz até por volta das 9h

Árvores e galhos bloquearam rua em Itaara Foto: Elisama Veber / Arquivo pessoal

Itaara

De acordo com relato de moradores, houve casas destelhadas e árvores caíram. Para quem teve danos em casas e precisa de ajuda, há distribuição de lonas no Ginásio da Escola Pinto Ribas.





cidade está sem telefonia móvel, sem luz e, com isso, sem água.

Lavras do Sul

Segundo a BM, foi registrada queda de granizo, chuva e ventos fortes durante a madrugada, mas sem grandes estragos.

São João do Polêsine

Conforme a BM, houve rajadas de vento forte de madrugada, queda de árvores. A cidade ficou sem luz até por volta das 9h

Árvores e galhos bloquearam rua em Itaara Foto: Elisama Veber / Arquivo pessoal

Itaara

De acordo com relato de moradores, houve casas destelhadas e árvores caíram. Para quem teve danos em casas e precisa de ajuda, há distribuição de lonas no Ginásio da Escola Pinto Ribas.