Tempestade provoca estragos e  apavora os santa-marienses

Os moradores de Santa Maria foram acordados por um fenômeno assustador na madrugada desta quinta-feira. Por volta das 2h30min, rajadas de vento de 94 km/h (segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, Inmet) assolaram a cidade (veja vídeos aqui). Árvores foram arrancadas, postes de energia caíram, casas foram destelhadas - são cerca de 700 famílias atingidas - e parte de construções voaram. Nesta manhã, várias sinaleiras não funcionavam.

"Me joguei em cima da minha filha e rezei", relata moradora de Santa Maria

Grande parte da cidade está sem luz e há linhas de transmissão de energia desativadas. Além disso, as redes de telefonia e internet estão oscilantes.

O FENÔMENO

A tempestade forte, como foi categorizado o fenômeno pelo Inmet, originou-se do encontro de uma massa de ar quente com uma de ar frio, típico da Primavera. A previsão é que continue chovendo hoje, mas sem risco de temporal. O tempo só deve melhorar a partir do final de semana.

AVIÃO VIRADO

À medida que iam acordando, os santa-marienses compartilhavam postagens nas redes sociais com relatos de que nunca tinham presenciado tamanho medo e destruição. Houve quem falassem em ciclone e tornado, mas os meteorologistas afirmam que nenhum desses fenômenos foram registrados na cidade.

_ O aeroporto está fechado, com vidros quebrados e destelhado. O vento foi tão forte que moveu o avião da Azul, que estava parado e virou de ponta cabeça uma aeronave menor _ relatou uma passageira em seu Facebook.

Nesta manhã, a Azul emitiu uma nota oficial sobre a aeronave:

"A Azul confirma que a aeronave modelo ATR 72-600, estacionada no pátio do aeroporto de Santa Maria, sofreu um leve deslocamento em razão dos fortes ventos registrados na região nesta manhã. O avião está sendo inspecionando e, por consequência, o voo 2441, que sairia de Santa Maria para Porto Alegre, foi cancelado. Os clientes estão recebendo toda assistência de acordo com a Resolução 400 da ANAC e serão reacomodados em outras operações da companhia. A Azul lamenta o transtorno ocorrido aos seus clientes e ressalta que medidas como essa são necessárias para conferir a segurança de suas operações. "



AULAS SUSPENSAS

Até este momento, mais de 40 colégios municipais e particulares suspenderam as aulas em Santa Maria. Confira a lista aqui.

CANCELAMENTOS

O Santa Maria Shopping não vai abrir as portas hoje em função de alagamentos, falta de luz, destelhamento no quinto andar e em respeito aos funcionários que tiveram casas destelhadas. Os outros três shoppings da cidade irão funcionar normalmente.

O espetáculo que seria apresentado hoje à tarde no Theatro Treze de Maio, Poema Ema, foi suspenso devido a falta de luz. A apresentação será reagendada. A prefeitura informou que o lançamento da Tertúlia Musical Nativista e da Tertulinha, que ocorreria hoje na SUCV, foi cancelado devido ao vendaval.



O Fórum de Santa Maria suspendeu as atividades porque parte do telhado foi danificado. Conforme a direção, hoje a tarde estava agendada uma seletiva para escolha do assessor do juiz da 2ª Vara Civil. Os candidatos que já se deslocaram, serão atendidos. Os demais, podem buscar o Fórum para remarcar as entrevistas.

RODOVIAS BLOQUEADAS

Várias rodovias tiveram bloqueios parciais desde a madrugada. Ao meio-dia, ainda registravam bloqueios parciais:

_ BR-287, em Santiago, Jaguari e Mata

_ BR-290, em Rosário do Sul

QGs DE AJUDA

Uma frente de trabalho para atender os moradores foi montada na sede do Corpo de Bombeiros de Santa Maria. Defesa Civil, prefeitura e outros órgãos se reuniram para atender a população com lonas, socorro e informações. Os outros pontos de distribuição de lonas são o ginásio da escola Marista Santa Marta e a sede da Defesa Civil do Parque Pinheiro Machado. Até o meio-dia, mais de 700 famílias tinham sido atingidas pelo temporal. Informações e ajuda pelo telefone 193.

Conforme a Defesa Civil, já foram distribuídas mais de 800 metros de lonas e retiradas centenas de árvores das ruas. Os locais mais atingidos em Santa Maria são: Passo D'Areia, Alto da Boa Vista, Nova Santa Marta, Caturrita, Vila Oliveira e Schirmer e Camobi. Não há registros de pessoas feridas com gravidade.

Rua Silva Jardim, quase esquina com a André Marques: árvore trancou a passagem Foto: Lucas Amorelli / Diário/ News Co