Sobram buracos, barro e esgoto nas ruas do Bairro Caturrita

Diário nos Bairros 23/10/2017 | 09h01 Atualizada em

A Vila Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Caturrita, vem enfrentando problemas nas ruas. A maioria das vias é de chão batido e os buracos tomam conta. Além disso, a comunidade não tem saneamento básico e o esgoto corre a céu aberto nas ruas e pátios das casas.

– Está bem complicado de passar de carro ou ônibus aqui nessas ruas, mas a gente reclama na prefeitura e ninguém vem arrumar ou nos ajudar – conta Ibanez Alves Vidal, 66 anos, morador do local há sete anos.

TRANSTORNO: A buraqueira é um problema antigo da Vila Nossa Senhora da Conceição, que se agrava quando chove muito Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Ruas como a Adão da Silva e a Manoel Souza Rocha estão quase intransitáveis. O túnel que tem na Adão da Silva está com dois grandes buracos, que acumulam água quando chove, o que dificulta ainda mais a circulação de veículos. Além disso, falta iluminação dentro do túnel e o mato está alto às margens da rua.

– É bem perigoso. Eu saio às 5h30min da manhã de casa para trabalhar e preciso passar por lá para pegar ônibus. Tenho medo de ser assaltada, mas preciso trabalhar – reclama a auxiliar de limpeza Maira de Fátima Souza da Silva,38 anos.

A situação acontece há um ano. A aposentada Maria Odete, 70 anos, mora no local há 42 e reclama da falta de infraestrutura do bairro e também de não ter paradas para ficar esperando o transporte coletivo.

– Acabamos ficando no sol, na chuva, no frio. Acabamos ficando esquecidos pelas autoridades. As promessas são muitas e os impostos vêm em dia, mas não resolvem os problemas do bairro – reclama ela.

A vizinhança diz que em razão dos inúmeros buracos, às vezes o transporte público precisa desviar algumas rotas ou, até mesmo, parar de passar. Quando isso acontece, a vizinhança precisa caminhar até a Vila Vitória ou à Caturrita para pegar ônibus.

Moradores sofrem com situação das ruas do Bairro Caturrita, a situação agrava quando o transporte coletivo precisa desviar rota ou parar de passar no bairro Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

O motorista Eber Ezequiel Marques da Silva, 42 anos, fala que a orientação que recebe na empresa de ônibus que trabalha é que, se a rua está sem condições, não é para o transporte passar. A manutenção só é feita se os ônibus quebram. Ele é morador do bairro e diz que a prefeitura, quando vai arrumar as ruas, prioriza vias por onde passa o transporte.

Os moradores já fizeram vários abaixo-assinados pedindo melhorias para o bairro. O último foi passado de porta em porta pela doméstica Ledi Oliveira,63 anos. Ela diz que o documento teve mais de 100 assinaturas e foi levado pela diretora do colégio há cerca de um mês. Além da buraqueira, a comunidade também sofre com o esgoto entrando no pátio de casa, na Rua João Paulo Nunes. Há quase seis meses, a situação é a mesma.

–Eu tenho duas crianças dentro de casa, que não podem brincar no pátio por causa do esgoto que fica correndo quase toda hora – reclama Marcelo de Oliveira, 36 anos.

Esgoto corre a céu aberto e entra nos pátios dos moradores Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Os moradores acrescentam que, em dias de chuva, a situação agrava. Segundo eles, a Rua Perseval do Amaral foi arrumada com retroescavadeira. A colocação de tubos ainda não foi finalizada. Na rua, o esgoto também corre a céu aberto.

O QUE DIZ A ATU

Conforme o gerente operacional da Associação dos Transportadores Urbanos (ATU), Cristiano Andretta, a ATU faz pedidos e informa às secretarias de Mobilidade Urbana e Infraestrutura e Serviços Públicos quando as vias precisam de melhorias. Andretta diz que há trechos em que é pedida prioridade para a prefeitura fazer o conserto. Em último caso, é feito o desvio de rota, que, segundo ele, é informado à comunidade com avisos nos ônibus e no site do SIM. De acordo com ele, a tentativa é de sempre manter o transporte na sua rota normal.

O QUE DIZ A CORSAN

De acordo com a gestora da unidade de Santa Maria, Andréia de Moraes Zanini, a Corsan não possui rede de esgoto cloacal no Bairro Caturrita. De acordo com ela, cada morador deve instalar uma fossa ou um filtro na sua casa e contratar empresas que façam a manutenção para que o esgoto não fique entupido.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Vila Nossa Senhora da Conceição surgiu de um grupo de pessoas que foram assentadas aquele local, ainda na década de 1990, e, em função disso, existe um conjunto de fatores que

precisam ser corrigidos no tocante à infraestrutura do local, de acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. Conforme o vice-prefeito Sergio Cechin, cabe salientar que os moradores do local não são considerados invasores, por terem sido assentados na região.

O vice-prefeito diz que a prefeitura já vem trabalhando na regularização fundiária de diferentes áreas do município, entre as quais é possível citar as vilas Cerro Azul, Brasília e Salgado Filho. Cechin ressalta que a Vila Nossa Senhora da Conceição também passará por esse processo à medida em que forem sendo concluídos os que ainda estão em andamento em outras áreas da cidade.

Sobre os buracos nas ruas

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos informou que é realizada, periodicamente, a manutenção das vias desta comunidade, tendo em vista que as mesmas são de chão batido, além de se encontrarem em uma região com inclinação superior a 35 graus, o que ocasiona maiores danos quando ocorrem precipitações pluviométricas.

Sobre buracos e acúmulo de água junto ao túnel da Rede Férrea

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, o túnel está localizado em um ponto baixo do morro, onde sempre existe grande acúmulo de água, o que causa maiores danos à via. Além disso, há construções irregulares próximas à rede que impossibilitam construções de sistema de drenagem.

Sobre o esgoto

Conforme a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, nessa comunidade os moradores lançam, de forma irregular, o esgoto na via pública, em função da falta de instalação de fossa séptica e de filtros anaeróbicos (já que o correto é que onde não existe rede coletora de esgoto cloacal, o contribuinte realize a instalação), o que agrava o problema da comunidade no que se refere a esgoto cloacal.

Cabe ressaltar que as valas e redes coletas de água pluviais não são projetadas para receber esgoto e, sim, para que corram as águas pluviais (oriundas das chuvas).

Sobre a rede pluvial

Os trechos em que não existem rede pluvial, são áreas construídas de forma irregular pelos próprios moradores. Esses trechos precisam ser regularizados para receberem a correta infraestrutura, de acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Sobre a iluminação pública

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, são atendidas e feitas a manutenção de toda a rede regular existente na comunidade. No entanto, a pasta diz que pontos irregulares não são atendidos tendo em vista a legislação vigente.