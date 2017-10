Site ajuda estudantes a revisar conteúdos do Enem  

Educação 26/10/2017 | 18h38 Atualizada em

Faltam poucos dias para o Enem 2017. Para quem quer garantir uma boa nota na prova e tentar uma vaga na universidade, a revisão dos conteúdos é fundamental. Pensando em ajudar nos estudos, especialmente para os candidatos do exame, o empresário Richard Crivelari criou o site #BoraFacul, que ajuda a estudar os conteúdos que devem ser cobrados aos candidatos.

A plataforma é gratuita - é preciso fazer um cadastro - e permite que os alunos resolvam questões separadas por conteúdo, por nível de dificuldade, ou, ainda, façam exercícios de redação. Também é possível elaborar um planejamento de estudos de acordo com número de horas diárias que o estudante pretende se dedicar para revisão - entre 30 minutos e 8 horas.

Todas as questões das provas do Enem, desde o ano de 1998, estão disponíveis no site. É só fazer o cadastro, o login e começar os estudos. São mais de 2 mil perguntas que podem ser resolvidas.

O Enem é requisito para concorrer a uma vaga no Ensino Superior da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e também pode servir como forma de ingresso em instituições particulares de educação. As provas, neste ano, ocorrem em dois domingos: dias 5 e 12 de novembro.