Sexta-feira é de limpeza e reparos pelas ruas de Santa Maria

Um dia após a tempestade que devastou Santa Maria, os reparos pelas ruas da cidade continuam. Desde o início da manhã de ontem, equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Cruz Vermelha trabalham na retirada de árvores e atendimento às famílias mais afetadas pela situação. Em todo o Estado, são mais de 112 mil clientes da RGE Sul que ainda estão sem luz. De acordo com a concessionária, não há previsão de retorno, mas as equipes continuam realizando os reparos na rede.

Na manhã desta sexta-feira, a reportagem do Diário voltou às ruas e acompanhou o trabalho das equipes de reparos pela cidade. O coordenador regional da Defesa Civil, major Gerson Freitas, informou que as cidades mais afetadas na Região Central foram Santa Maria, Itaara, Júlio de Castilhos, Quevedos e Santiago. Entretanto, nenhum dos municípios decretou situação de emergência devido à tempestade, que teve rajadas de vento que atingiram 117 km/h na madrugada de ontem, de acordo com a Estação Meteorológica da Base Aérea de Santa Maria.

– O pico da crise já passou e, agora, estamos na fase de atendimento às famílias e locais mais afetados. Ainda tem alguns municípios que estão sem luz e, por conta disso, não conseguimos contato para saber como está a situação, mas o mais grave já passou – explicou o major.

COMO AJUDAR

Desde a manhã de ontem, doações e cadastros para recebimento de materiais de limpeza e alimentos não perecíveis estão sendo feitos na sede do 4º Comando Regional de Bombeiros, que fica na Rua Coronel Niederauer, no Bairro Patronato. Por enquanto, não é necessário doar móveis nem roupas. Informações pelo 193.

Foto: Suellen Venturini / New Co DSM

POSTOS DE SAÚDE

Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura de Santa Maria, seis postos de saúde ainda estão sem luz. Por conta disso, em algumas unidades de saúde, apenas atendimentos de emergência estão sendo realizados. Confira, abaixo, a situação dos postos:

– Centro Social Urbano: já substituíram o poste, mas estão esperando a RGE para fazer a ligação da energia elétrica

– Arroio Grande: ainda não retornou a luz em Arroio, mas São Marcos já normalizou

– São Valentim, Boca do Monte e Santa Flora: sem luz. Conforme escala, o atendimento hoje pela manhã é feito em São Valentim e segue sendo feito

– Saúde Mental – Casa 13: falta instalarem cabos de alta tensão na esquina da Pinheiro Machado com Riachuelo

– Roberto Binato: sem luz. Atende as urgências e faz o acolhimento de pacientes

– CAPS Caminhos do Sol: sem luz, mas mantém os atendimentos individuais

– São José: sem luz, mas mantém os atendimentos normalmente

ESCOLAS MUNICIPAIS

Das 25 escolas que haviam sido afetadas pela tempestade ontem, apenas quatro ainda estão com as aulas suspensas. Conforme a prefeitura, as instituições seguem sem aulas nesta sexta-feira e, também, na próxima segunda-feira:

– Sinos de Belém

– João Hundertmark

– Ângela Tomazetti

– Casa da Criança