Servidores da saúde de São Sepé recebem tablets para o trabalho

Região 27/10/2017 | 15h02 Atualizada em

Agentes de saúde, agentes de combate a endemias e membros do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) de São Sepé receberam 44 tablets para ajudar no trabalho com a população do município. A ação da Secretaria de Saúde é um dos últimos passos para que o setor passe a ser totalmente informatizado.

Entrega dos tablets aos profissionais da saúde ocorreu na quarta-feira. Cada dispositivo custou R$ 1.150 aos cofres do município Foto: Leandro Ineu / Prefeitura de São Sepé

A entrega ocorreu na quarta-feira, no auditório do Centro Administrativo Social (CAS). Cada um dos profissionais recebeu um tablet da marca Samsung e uma capa com teclado. Nos aparelhos, há um aplicativo capaz de trabalhar, inclusive, sem acesso à internet. O grupo já recebeu os primeiros treinamentos e deve seguir com amparo até o uso pleno do dispositivo eletrônico.

Servidora de Júlio de Castilhos ganha indenização após ter vale alimentação suspenso

O secretário de Saúde, Marcelo Ellwanger, disse que por muito tempo a equipe analisou o sistema em outras cidades.

– Há um bom tempo estávamos analisando a situação e agora temos convicção de que o sistema está estável e somará ao trabalho de vocês – frisou.

O Sistema Municipal de Saúde já mostra alguns dados durante os primeiros meses de testes. Na Farmácia Municipal, por exemplo, mais de 5 mil receituários foram entregues nos últimos meses e 1.350 passageiros foram transportados pelos veículos da saúde.

Começa instalação da caldeira da usina termelétrica de São Sepé

O prefeito Léo Girardello (PP) falou das dificuldades em manter as contas do Executivo em dia devido à crise política e econômica do país, mas ressaltou que a entrega dos equipamentos significa mais qualidade no serviço prestado. Cada dispositivo, junto do acessório com teclado, custou R$ 1.150.

A partir das próximas semanas, as visitas começam a ser mapeadas e devem gerar relatórios que servirão de guia para futuras ações na área da saúde.

* Com informações da prefeitura de São Sepé