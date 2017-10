Sentido do trânsito na Rua Heitor Campos muda hoje

Mobilidade Urbana 17/10/2017 | 19h39 Atualizada em

Anunciadas na última sexta-feira, as mudanças do sentido de tráfego em ruas do Bairro Medianeira passam a valer a partir desta quarta-feira . A Secretaria de Mobilidade Urbana fez, nesta terça-feira, parte da sinalização alertando para a proibição de estacionamento no lado direito da via na Rua Heitor Campos, sentido Centro-bairro. Segundo o superintendente de Mobilidade Urbana, Marcelo Rosses, o trabalho no bairro deve continuar na manhã desta quarta-feira, se o tempo colaborar.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

– Existe uma previsão de chuva e, se acontecer, será adiado para quinta. Se chover na quinta, será adiado para sexta – comunicou Rosses.

O meio-fio e a rua foram pintados, mas, o que chamou a atenção de pedestres e motoristas, foi que, com o trabalho, o mato também ficou manchado com a tinta amarela. O superintendente informou que a questão será solucionada com a roçada e limpeza do local, que será feita por uma empresa terceirizada no decorrer do dia. Também segundo o superintendente, a placa indicando que é proibido estacionar também será colocada nesta quarta. O suporte da placa já está instalado.

Para o pedreiro Valmir Donato, 34 anos, além da pintura, outra questão chama a atenção de quem passa pela rua:

– Eu ando quase todos os dias por aqui e o que falta, mesmo, é uma calçada deste lado (direito). Do outro lado, sempre tem uma obra, e o pessoal acaba andando pelo meio da rua. Outra coisa que precisa ter é um quebra-molas.

Sobre essas questões, Marcelo Rosses ressaltou que as mudanças previstas estão ocorrendo em prol da instalação do semáforo na Avenida Medianeira com a Rua Heitor Campos, anunciada no ano passado.

– A questão da calçada não é de responsabilidade da prefeitura, e sim do proprietário – rebateu Rosses.

Ele também mencionou a existência de um quebra-molas no fim da rua, que teve a pintura ressaltada. Segundo Rosses, ainda não há data para a instalação do semáforo.

– Não deve passar dos 15 dias anunciados pela prefeitura, mas, agora, não é possível informar a data definitiva – comentou.

O superintendente ainda ressaltou que as mudanças imediatas estão divididas em três etapas e que, durante os próximos dias, as ruas podem ter o trânsito interrompido para que os trabalhos sejam concluídos.