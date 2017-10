Seminário nesta quarta-feira debaterá a preservação de antigo dialeto italiano

Região 24/10/2017 | 20h40 Atualizada em

Descendentes de italianos da Quarta Colônia irão debater formas de preservar o talian, um variante do dialeto vêneto originário do norte da Itália. Atualmente, o talian é falado apenas no Sul do Brasil. A fim de garantir a preservação desse idioma, ocorre nesta quarta-feira o 1º Seminário Internacional Talian, em Santa Maria.

Idioma variante do italiano é falado apenas no Sul do Brasil, em municípios como Ivorá (foto), onde haverá teatro e palestra na sexta-feira Foto: Prefeitura de Ivorá / Divulgação

O evento é promovido pelo Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (Ctism), e ocorre no auditório da instituição, no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O seminário receberá pesquisadores reconhecidos em nível nacional e internacional. A atividade está inserida no projeto de extensão Resgate Histórico-Linguístico-Cultural da Língua Talian na Quarta Colônia, vinculado ao Ctism e coordenado pelo professor Marcos Daniel Zancan.

O projeto teve início em setembro de 2007 e possui uma equipe multidisciplinar, formada por professores, técnico-administrativos e alunos da UFSM e do Ctism, e também por pessoas da comunidade.

A programação desta manhã, do seminário, é voltada para alunos, enquanto que a do turno da tarde tem como público-alvo professores, pesquisadores, autoridades e representantes de associações culturais.

A abertura do seminário será às 8h30min. A programação está disponível na página do Colégio Técnico Indústrial.

Palestra no dialeto vêneto

Dentro da programação, estão previstos uma palestra e uma encenação teatral em talian na sexta-feira, em Ivorá, organizada pela Emater/RS-Ascar. O espetáculo, às 20h, será apresentado por integrantes da comunidade da Linha Simonetti, no Clube Esportivo União de Ivorá.

A comunidade é assistida pela Emater, dentro do Projeto de Resgate Histórico e Cultural de Linha Simonetti. A encenação ocorrerá junto à palestra do diretor da Academia da Língua Vêneta na Itália, Alessandro Mocellin, que falará sobre a história do Vêneto e da imigração e abordará a preservação da cultura e da história pelo resgate da língua dos imigrantes. A palestra será proferida em vêneto.