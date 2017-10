Semana terá predomínio de tempo seco em Santa Maria

Previsão do tempo 29/10/2017 | 19h13 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Depois de um sábado chuvoso e um domingo abafado, a semana pode até começar com pancadas de chuva mas terá sol entre nuvens e tempo seco durante quase todos os dias em Santa Maria.

De segunda a sexta-feira, o sol aparece entre nuvens na cidade, informa o meteorologista Gustavo Verardo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Na tarde e noite de segunda-feira, há chance de pancadas isoladas de chuva, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Até a sexta-feira não deve ter registro de chuva intensa ou temporal, alerta Verardo. A chuva volta no final de semana em forma de pancadas com trovoadas, explica o meteorologista. No sábado, há chance de temporal.

Quanto as temperaturas, ao longo dessa semana os dias devem ser quente e as noites fresquinhas, devido a um sistema de alta pressão - entrada de ar seco na região. Na segunda, a mínima prevista é de 15ºC e a máxima de 27ºC. Veja as mínimas e máximas para o resto da semana:

Terça: 12ºC e 25º

Quarta: 12ºC e 26ºC

Quinta: 17ºC e 28ºC

Sexta: 18ºC e 30ºC

Sábado: 16ºC e 25ºC

DOBRO DE CHUVA

De acordo com Verardo, o mês de outubro foi de muita chuva em Santa Maria. O registro, até domingo, foi de 241,7mm em todo o mês na cidade, quase o dobro da média mensal de 128mm. O meteorologista explica que, o mês de novembro, não deve ter a mesma frequência de temporais da registrada em outubro na cidade.