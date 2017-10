Semana começa com frio e tempo seco em Santa Maria

Previsão do tempo 22/10/2017 | 20h15 Atualizada em

Pensaram que a temporada do "bota casaco, tira casaco" tinha terminado? Aparentemente não! Tudo isso porque a semana deve começar com cara de inverno em Santa Maria.

A segunda-feira, especialmente durante as primeiras horas da manhã, deve ser fria, conforme explica o meteorologista Gustavo Verardo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). As temperaturas previstas ficam entre 7ºC e 19ºC e o dia será seco e ensolarado. O tempo seco, frio e com sol continua na terça-feira, que deve registrar mínima de 9ºC e máxima de 23ºC.

Já na quarta-feira, as temperaturas começam a subir, com previsão de mínima de 14ºC e máxima de 26ºC. Na quinta, começa a sensação de abafamento, explica o meteorologista. A mínima deve ser de 18ºC e máxima de 27ºC. O céu deve ter muitas nuvens e começa a se formar condições de pancadas de chuva isoladas, sem risco de temporal. O mesmo pode acontecer na sexta-feira: pancadas de chuva e os termômetros devem registrar variação de 19ºC e 27ºC.

O final de semana também deve ser abafado: o sábado e o domingo devem ter mínimas de 20ºC, nos dois dias, e máximas de 26ºC e 27ºC. Também há chance de pancadas de chuva.