Sem luz, postos de saúde atendem apenas emergências

Tempestade 19/10/2017 | 11h14 Atualizada em

Além das escolas particulares e municipais que já suspenderam as aulas suspensas por falta de luz, destelhamentos e árvores caídas, os postos de saúde estão atendendo somente emergências por causa da falta de luz. Os estragos foram motivados por uma tempestade que deixou um rastro de destruição.

Conforme a prefeitura, a situação é esta:

_ ESF Parque Pinheiro - Sem luz. Atende as urgências e presta acolhimento e orientação aos usuários

_ Policlínica do Rosário - Sem luz e com vidros quebrados. Atende as urgências e presta acolhimento e orientação aos usuários

_ UBS Floriano Rocha - Sem luz. Atende as urgências e presta acolhimento e orientação aos usuários

_ UBS Kennedy - Sem luz. Atende as urgências e presta acolhimento e orientação aos usuários

_ UBS Erasmo Crosseti - Sem luz. Atende as urgências e presta acolhimento e orientação aos usuários

_ ESF Roberto Binatto - Sem luz. Atende as urgências e presta acolhimento e orientação aos usuários

_ UBS Wison Paulo Noal - Atendimento normal PA da Tancredo Neves - Um gerador está sendo levado para suprir a demanda

_ Superintendência da Vigilância em Saúde - Sem luz, mas funciona com gerador

_ PA do Patronato - Sem luz, mas funciona com gerador

LINHAS DE ÔNIBUS

As linhas de ônibus estão atendendo com a totalidade de 95% de sua frota. A Associação dos Transportadores Urbanos (ATU) informa que estão ocorrendo atrasos e desvios em alguns itinerários, principalmente na Região Leste, no Bairro Camobi. As linhas que atendem a Vila Rossi, o Alto da Boa Vista e a Tancredo Neves sofrerão pequenas alterações de itinerário.