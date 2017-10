Sem luz, 18 postos de saúde atendem apenas emergências

Tempestade 19/10/2017 | 11h14 Atualizada em

Além das escolas particulares e municipais que já suspenderam as aulas suspensas por falta de luz, destelhamentos e árvores caídas, os postos de saúde estão atendendo somente emergências por causa da falta de luz. Os estragos foram motivados por uma tempestade que deixou um rastro de destruição.

UNIDADES SEM LUZ

As unidades que estão sem luz apenas atendem urgências e prestam acolhimento e orientação aos usuários. Os atendimentos devem normalizar após o restabelecimento de energia elétrica.

_ Policlínica do Rosário

_ UBS Floriano Rocha

_ UBS Erasmo Crosseti

_ ESF Roberto Binatto

_ Arroio Grande

_ Boca do Monte

_ Santo Antão

_ Vila Lídia

_ Centro Social Urbano

_ Centro de Especialidades Odontológicas

_ Vigilância Sanitária

_ Itararé

_ Waldir Mozzaquatro

_ Farmácia Popular

_ Caps Caminhos do Sol

_ Saúde Mental

_ Caps Cia do Recomeço

_ São José e Maringá

Tempestade que atingiu Região Central causou danos em 11 cidades.

UNIDADES COM ENERGIA ELÉTRICA

Em algumas unidades, o uso de geradores foi a alternativa para manter os atendimentos. Confira locais que estão com atendimento normal:

_ UBS Wison Paulo Noal - Tancredo Neves

_ Superintendência da Vigilância em Saúde

_ PA do Patronato

_ Parque Pinheiro

_ Vitor Hoffmann

_ São João

_ Alto da Boa Vista

_ Bela União

_ Kennedy

_ Joy Bets

_ Passo das Tropas

_ Oneide de Carvalho

_ Vila Santos

_ Urlândia

_ Prado Veppo

_ Dom Antonio Reis

_Sede da SMS

_ São Francisco

_ Walter Aita

_ Pains

_ Arroio do Só

Centenas de árvores foram arrancadas e caíram sobre postes de luz Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Tempestade provoca estragos e apavora os santa-marienses

LINHAS DE ÔNIBUS

As linhas de ônibus estão atendendo com a totalidade de 95% de sua frota. A Associação dos Transportadores Urbanos (ATU) informa que estão ocorrendo atrasos e desvios em alguns itinerários, principalmente na Região Leste, no Bairro Camobi. As linhas que atendem a Vila Rossi, o Alto da Boa Vista e a Tancredo Neves sofrerão pequenas alterações de itinerário.