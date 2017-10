Seis instituições de Ensino Superior têm aulas mantidas após a tempestade 

Clima 19/10/2017 | 15h30 Atualizada em

Mesmo com a forte tempestade que assolou Santa Maria na madrugada desta quinta-feira, na maioria das instituições de Ensino Superior de Santa Maria as aulas estão mantidas. O Diário entrou em contato com as oito instituições com ensino presencial e delas, apenas a Ulbra de Santa Maria, no Distrito de Boca do Monte, cancelou as aulas nesta quinta-feira por causa da tempestade.

Foto: Divulgação / New CO

Na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Camobi, a tempestade causou queda de árvores e queda de energia elétrica. O prédio da Odontologia teve destelhamento parcial, mas, no início da tarde, de acordo com a instituição, a energia elétrica foi restabelecida e as aulas seguem normais. Uma reunião na Faculdade Integrada de Santa Maria (Fisma), as aulas desta quinta-feira foram canceladas, mas nessa sexta-feira, as aulas estão mantidas.

Na Faculdade de Direito de Santa Maria (Fadisma), no bairro Nossa Senhora Medianeira, o salão de eventos ficou danificado, mas, de acordo com a diretoria, as aulas também estão mantidas.

No Centro Universitário Franciscano (Unifra), na tarde desta quinta-feira, o Conjunto 2 está sem energia elétrica, de acordo com informações da administração. Mesmo assim, as aulas estão mantidas nesta quinta-feira e acontecem normalmente no Conjunto 1 e Conjunto 3.