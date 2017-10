Seis famílias estão sem energia elétrica desde quinta-feira no Bairro Juscelino Kubitschek

Clima 23/10/2017 | 19h44 Atualizada em

Carne e frios estragados, banho gelado e muito transtorno. São essas as situações que marcaram os últimos cinco dias de seis famílias do Bairro Juscelino Kubitschek, em Santa Maria. Os moradores da rua Martinho Lutero estão sem energia elétrica, desde a última quinta-feira, quando a cidade foi assolada por uma tempestade.

Husm garante R$ 703 mil para Central de UTIs

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

A luz acabou depois que duas árvores caíram sobre a fiação, na madrugada da última quinta-feira, segundo o relato de Rafael Brum Rodrigues, 20 anos, que mora com outras três pessoas em uma das residências afetadas pelo problema.

– Faz um ano que pedimos para a RGE Sul podar as árvores, e nada foi feito. Aí, veio a chuva e, quando acordamos, estava tudo destruído, e a gente sem luz — disse Rodrigues.

Prefeitura de Santa Maria decreta situação de emergência

Os moradores retiraram parte do material vegetal que ficou no chão, e a prefeitura terminou o serviço levando as árvores embora. Mas, até a tarde desta segunda-feira, a energia elétrica não tinha retornado. Segundo Rodrigues, os moradores registraram a falta de energia ainda na quinta-feira, junto à RGE Sul, que não teria dado o retorno.

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

No fim da tarde desta segunda-feira, outro morador da rua informou que uma equipe da concessionária foi até o local para verificar a situação. Sem dar mais detalhes sobre o caso no Bairro Juscelino Kubitschek, a RGE Sul informou, via assessoria de imprensa, que não há mais grandes volumes de clientes sem energia elétrica no Estado. A partir de agora, estão sendo feitos atendimentos em pontos isolados ou individuais nas áreas de concessão da RGE e da RGE Sul.

VÍDEO: confira as dicas de Geografia para o Enem 2017

Os clientes que ainda não tenham sido atendidos devem entrar em contato com a concessionária pelo telefone 0800 707 7272 ou enviar uma mensagem (SMS) para o número 28410, informando apenas o código de cliente.