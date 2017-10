Santiago Encena começa hoje com 10 espetáculos programados

Região 18/10/2017 | 11h30 Atualizada em

A partir desta quarta-feira, Santiago convida a população da cidade e região para ir ao teatro. À noite, ocorre a abertura do 21º Santiago Encena, um dos mais antigos festivais de artes cênicas do Estado, realizado há 21 anos ininterruptamente.

Festival de artes cênicas contará com a presença de 130 atores, atrizes, diretores e técnicos de grupos teatrais no Círculo Militar Foto: Prefeitura de Santiago / Divulgação

O festival ocorrerá no Círculo Militar de Santiago. Para esta edição, estão previstos 10 espetáculos (confira a programação abaixo). Até o próximo domingo, o público dividirá as emoções com os mais de 130 atores, atrizes, diretores e técnicos, que irão mostrar o seu talento para que seus espetáculos conquistem o aplauso do público e do júri, que avaliará os espetáculos. Serão cinco peças adultas e cinco infantis, de grupos de cidades gaúchas.

O Santiago Encena começa às 20h desta quarta-feira, com a entrega do troféu Caio Fernando Abreu. A atividade ocorrerá na Versos Pizzaria Temática. Na sequência, será feita a premiação do festival Enceninha. Às 21h, sobe ao palco o primeiro espetáculo a ser apresentado no festival, Mente Vagueia, da Cia de Teatro Parceiros de Bagé.

SERVIÇO

_ O quê – 21º Santiago Encena

_ Quando – Desta quarta-feira, 18, a domingo, 22

_ Local – Círculo Militar de Santiago (Av. Júlio de Castilho, 503 – Centro)

_ Valor – De graça

_ Informações – Fone (55) 3251-2362 ou na página do festival no Facebook

*Com informações da prefeitura de Santiago

A PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira

- 20h – Abertura com entrega do troféu Caio Fernando Abreu e premiação do Enceninha.

Local: Versus Pizzaria Temática (Rua Tito Becon, 578 – Centro)

- 21h – Espetáculo Mente Vagueia, da Cia de Teatro Parceiros de Bagé

Quinta-feira

- 10h – Espetáculo adulto: Negrinho do Pastoreio, da Cia Teatro Integração de Santiago

- 15h – Espetáculo infantil Megera e a Maldição do Espelho, do grupo Artemágika, de Santiago

- 19h30 min – Espetáculo adulto Breque no Escuro, do grupo Pequenos Atores do João, de Santiago

- 21h – Espetáculo adulto Sinônimos, do grupo Dom de Semblantes Cia Theatral de Santiago

Sexta-feira

- 10h – Espetáculo infantil A Bruxinha que virou Aquarela, do grupo Arte em Ação, de Santiago.

- 15h30min – Espetáculo infantil O Mistério de Feiurinha, do grupo Dom Hermeto, de Três de Maio

- 20h – Espetáculo Adulto Shakespereando, da Oficina de Teatro de Santiago

Sábado

- 10h – Espetáculo infantil Luz, Pijama, Ação, da URI’Scola Cia Show, de Santiago

- 15h – Espetáculo infantil Chapeuzinho Vermelho, do grupo Teatro Parceria, de Bagé

Domingo

- 10h – Premiação