Sala de Operações da Brigada Militar funciona em unidade móvel

Segurança Pública 24/10/2017 | 18h40 Atualizada em

Quem passou pela Rua Pinto Bandeira, no Bairro Dores, nos últimos dias, deve ter visto um grande caminhão da Brigada Militar (BM) estacionado em frente ao 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon). É ali que funciona, desde a última sexta-feira, a Sala de Operações da BM na cidade.

É que, com a tempestade que atingiu Santa Maria na quinta-feira da semana passada, o telhado de vários prédios do 1º Regimento ficou danificado. Entre eles, o prédio que abrigava a Sala de Operações, local onde trabalham as equipes que recebem as ligações ao 190 e que direcionam as viaturas para o atendimento das ocorrências. O comando local informou a situação ao Comando-Geral da BM, em Porto Alegre, que enviou o veículo do Departamento de Comando e Controle Integrado.

– Tão logo ocorreu o fato, foi notificado o Comando da Brigada, que demandou à Secretaria de Segurança Pública o enviou da base móvel para a cidade – referiu o capitão Rodrigo Fontoura de Oliveira, que responde atualmente pela Sala de Operações.

O vento forte, que chegou a 117km/h em alguns pontos da cidade, derrubou muitas telhas do prédio onde ficava a Sala de Operações. O forro cedeu, dando passagem direta à chuva, que também entrou pelas luminárias, danificando aparelhos, computadores e telefones. O vendaval ainda entortou a antena de rádio, que precisou ser substituída.

O serviço vai funcionar no caminhão – unidade móvel de controle e operações – até que sejam concluídos os reparos e a pintura em um espaço que fica em outro prédio na sede do regimento. O local está sendo preparado para receber a Sala de Operações. Enquanto isso, a sede original do serviço foi vistoriada e interditada para evitar acidentes. Ela passará por uma avaliação técnica de um profissional do Departamento de Logística e Patrimônio da BM de Porto Alegre, devendo ser reformada. Não há previsão de prazo para concluir os consertos.

O caminhão tem uma espécie de sala, em que estão instalados computadores com acesso à internet e telefones, um banheiro e uma cozinha. O veículo é equipado com aparelhos de ar-condicionado e gerador de energia elétrica. Nele, trabalham os policiais militares que já atuavam na Sala de Operações. O número de linhas telefônicas também é o mesmo (duas de 190 e o fixo da sala). O veículo é herança da Copa do Mundo. Depois do fim dos jogos, a unidade passou a ficar junto ao comando na Capital e é deslocada para grandes eventos, como Oktoberfest e Expointer, ou em casos emergenciais, como esse de Santa Maria.

COMO FUNCIONA A SALA DE OPERAÇÕES

– Para a população, funciona da mesma forma: basta ligar para o 190 se precisar da Brigada Militar

– Fisicamente, a sala está operando em um caminhão do Departamento de Comando e Controle Integrado da BM

– No veículo, trabalham dois atendentes (que recebem as ligações) e dois operadores (que emitem os chamados às viaturas). Há ainda um chefe da sala, que administra o serviço e fica na sede do regimento

– Os policiais que recebem as ligações do 190 _ são duas linhas disponíveis _ anotam as informações e as repassam para os operadores, que acionam as viaturas por meio de rádio comunicadores

– O posicionamento das viaturas pode ser acompanhado em uma tela, por meio do sistema de GPS. Com isso, no momento em que os policiais recebem um chamado pelo 190, os operadores identificam na tela qual viatura está mais perto do local indicado, acionando-a para atender à ocorrência