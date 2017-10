Saiba como ajudar quem foi atingido pela tempestade em Santa Maria

Temporal 19/10/2017 | 15h33 Atualizada em

Depois da madrugada de vento forte, quando uma tempestade com rajadas de 94km/h atingiu Santa Maria, deixando boa parte da cidade destruída, uma força-tarefa foi montada na sede do Corpo de Bombeiros de Santa Maria, que fica na Rua Coronel Niederauer (esquina com a Visconde de Pelotas), no Centro, para atender os moradores atingidos.

A guarnição dos bombeiros, integrantes da Defesa Civil Regional e Municipal estão unidos para distribuição de lonas, prestação de socorro e orientações aos moradores. Conforme a assessoria de comunicação da prefeitura, no local, está sendo feito o cadastro das pessoas que precisam de ajuda. A entrega dos donativos está sendo concentrada na sede do 4° Comando Regional de Bombeiros. Neste primeiro momento, há necessidade de doação de materiais de higiene, limpeza e alimentos não perecíveis.

Por enquanto, não é preciso doar roupas e móveis. Ainda de acordo com a assessoria, cerca de 1,2 mil famílias foram atendidas e 26 mil metros quadrados de lonas já foram distribuídos. A prioridade é distribuir os materiais para as famílias mais necessitadas. Há, ainda, outros dois pontos de distribuição de lonas são o ginásio da Escola Marista Santa Marta e a sede da Defesa Civil (Rua Boa Vista, 50) , no Parque Pinheiro Machado.

ONDE COMPRAR LONA

A prefeitura realiza a distribuição de lonas, primeiramente, às famílias mais necessitadas e afetadas pela tempestade. Em algumas lojas de materiais de construção de Santa Maria, não há mais lona à venda. Saiba onde você pode adquirir o material e o preço nas lojas:

Marcolan Madeiras

6 metros de largura – R$ 7 o metro

TMS Materiais de Construção

4 metros de largura – R$ 4,90 o metro

6 metros de largura – R$ 7,90 o metro

Potrich Mateirias para Construção

4 metros de largura – R$ 5 o metro

6 metros de largura – R$ 7,40 o metro

Tumelero

6 metros de largura – R$ 4,78 o metro

Cicappel

4 metros de largura – R$ 4 o metro

Dallasta Materiais de Construção

4 e 6 metros de largura – R$ 1 o metro quadrado (fina), R$ 1,50 (média) e R$ 2,40 (grossa)

Cimaco

4 e 6 metros de largura – R$ 1,30 o metro quadrado