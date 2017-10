Rodoviária vai instalar totem de venda de passagens no centro de Santa Maria

Ônibus 22/10/2017 | 14h00 Atualizada em

Totem no Elegância Center Shop será igual a este, que funciona na estação rodoviária e aceita pagamento com cartões

Uma boa notícia e um serviço de utilidade pública para quem viaja de ônibus intermunicipal é que, em breve, será possível comprar as passagens no centro de Santa Maria. Até o próximo final de semana, será instalado um totem de autoatendimento no Elegância Center Shop, em frente ao Calçadão, em que será possível comprar passagens com cartões de crédito e de débito, além de imprimir a passagem comprada via internet, pelo site www.rodoviariasantamaria.com.br. Na tela do totem, aparecerão essas duas opções.

O totem é igual ao que já funciona na própria rodoviária (foto acima). Ele aceita compra de passagens de ida e/ou de volta para todas as linhas, com pagamento pelos cartões de crédito para viagens das empresas Planalto, Ouro e Prata, Santa Cruz e Hélios, e com cartões de débito para todas as empresas de ônibus. As bandeiras aceitas são Visa, Master e Banricompras.

A venda de passagens no Elegância será feita no horário de funcionamento do centro comercial, de segunda a sexta, das 9h às 20h, e nos finais de semana, das 9h às 18h. Segundo o gerente da rodoviária, Tiago Brenner, o objetivo é justamente dar mais comodidade aos passageiros, que não precisam mais ir à rodoviária só para comprar uma passagem nem enfrentar filas.

Além de ajudar os usuários, ações como essa são fundamentais nos dias de hoje para as empresas que querem sobreviver.

OUTRAS OPÇÕES DE COMPRA

As outras opções de compra de passagens intermunicipais são na própria rodoviária, que funciona 24 horas por dia (nos guichês e no totem), no site www.rodoviariasantamaria.com.br, e ainda no posto da estação em Camobi, que vende passagens de segunda a sexta, das 8h às 19h, e nos sábados, das 8h às 17h – não há venda nos domingos. Também não há mais a tele-entrega de passagens.

Na venda nos guichês da rodoviária e em Camobi, é possível pagar com outras bandeiras de cartões para viagens das empresas Planalto, Ouro e Prata, Santa Cruz e Hélios (veja as bandeiras no quadro abaixo). A Planalto aceita parcelar em até 5 vezes, e as demais, em até 6 parcelas.

