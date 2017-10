Redes de fast food têm programação especial de Halloween

Doces ou travessuras? 27/10/2017 | 17h37 Atualizada em

Um personagem assustador para muita gente. Para outros, sinônimo de diversão e boas gargalhadas. Seja qual for o significado que o palhaço tem para você, neste sábado, ele pode te ajudar a ganhar hambúrguer grátis!

Cartaz de divulgação da rede para a ação de Halloween Foto: Divulgação

Durante todo o dia, quem for fantasiado de palhaço a qualquer um dos restaurantes da rede Burger King terá direito a um Whopper (o hambúrguer carro-chefe da rede) para se deliciar. A brincadeira faz parte da ação de Halloween programada pela rede de fast food, e vai acontecer em todo o Brasil.

Para ganhar o hambúguer grátis, é muito simples: vale estar completamente caracterizado com roupa de palhaço ou apenas usando um item das vestimentas características do personagem. A promoção é válida a partir da 0h01min até as 23h deste sábado.

Confira, abaixo, o vídeo de divulgação da promoção:

Mas, se você prefere o MC Donald's, não fique triste, porque também tem opção para você. A partir deste sábado até o dia 4 de novembro, quem passar pelo drive-thru da lanchonete vai poder matar a fome com uma McOferta Monstro, composta por um McNífico Bacon duplo, uma McFritas grande e bebida 700 ml.

Agora, é só você escolher a sua rede de fast food preferida e aproveitar as festividades do Dia das Bruxas!