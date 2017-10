Quatro são presos por tráfico de drogas em São Pedro do Sul 

Polícia 30/10/2017 | 19h37 Atualizada em

Quatro pessoas - dois homens e duas mulheres - foram presas em flagrante por tráfico de drogas em São Pedro do Sul. As prisões aconteceram na última sexta-feira, nos bairros Progresso e Rivera, durante uma operação da Polícia Civil. No mesmo dia, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão.

De acordo com o delegado Jun Sukekava, responsável pelas investigações, entre os presos está mãe e filho, que além de tráfico de drogas também foram presos por associação para o tráfico.

Foram apreendidos 70 pedras de crack, 53 tijolos de maconha, 23 petecas de cocaína, duas motocicletas, 4 munições de calibre 22, uma balança de precisão, 10 celulares, 2 facas, um rádio e um caderno com anotações.

As duas mulheres e um dos homens foram encaminhados para o Presídio Estadual de Jaguari. Um outro suspeito foi recolhido para o Presídio Estadual de São Vicente do Sul. Os nomes e idades dos suspeitos não foram informados pela polícia.

DINHEIRO FALSO

Enquanto equipes da Polícia Civil, Brigada Militar e Batalhão de Operações Especiais (BOE) trabalhavam nas prisões e cumprimento de mandados, um Astra, ao avistar as viaturas policiais tentou fugir. Em seguida, o veículo foi contido pelos policiais e passou por revista. No interior do carro foram encontradas notas falsas de R$ 10.

O motorista e dois passageiros do carro foram conduzidos para a delegacia para registro de ocorrência e depois foram liberados. Segundo o delegado, a investigação por crime de moeda falsa será encaminhada para a Polícia Federal.