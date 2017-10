Quatro são presos por envolvimento em crimes rurais em Júlio de Castilhos

Operação Campo Seguro 31/10/2017 | 18h56 Atualizada em

Durante uma operação da Polícia Civil de Soledade, quatro pessoas foram presas na manhã desta terça-feira, em Júlio de Castilhos. Na Operação Campo Seguro, outras 12 pessoas foram presas em Soledade, Liberato Salzano, Crissiumal, Muçum, Vespasiano Corrêa, Passo Fundo, Erval Grande e Garibaldi. O grupo é suspeito de integrar uma quadrilha que roubava máquinas agrícolas de propriedades rurais em diferentes cidades do Estado.

Em Júlio de Castilhos, duas mulheres, de 31 e 33 anos, tinham mandados de prisão temporária por roubo. Enquanto a polícia cumpria as prisões, dois homens - a idade deles não foi confirmada pela polícia - foram presos. Um deles foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e tráfico de drogas porque, com ele, foram encontrados um revólver e 13 pedras de crack. O outro era foragido do sistema prisional. Os homens foram recolhidos ao Presídio Estadual de Júlio de Castilhos e as mulheres foram levadas ao Presídio Estadual de Soledade.

De acordo com delegado Márcio Marodin, de Soledade, a investigação começou há quatro meses, após roubos em propriedades rurais que aconteceram em Soledade, Espumoso e municípios do Vale do Taquari. As mulheres de Júlio de Castilhos, segundo o delegado, ajudaram a transportar as máquinas roubadas.

– Os integrantes da quadrilha iam até as propriedades rurais e faziam as famílias de refém, à noite, e rendiam essas famílias até a manhã do dia seguinte. Nesse tempo, eles roubavam máquinas agrícolas e as transportavam para longe – explica o delegado.

Ao longo da investigação, sete pessoas que integravam a quadrilha foram presas em flagrante, além das 16 pessoas presas nesta terça-feira. Até então, a Polícia Civil identificou nove casos de roubo, mas não descarta a possibilidade de que o grupo tenha cometido mais crimes. Sete máquinas agrícolas - com valores de R$ 100 a R$ 150 mil cada - já foram recuperadas e devolvidas aos produtores que foram vítimas da quadrilha.