Projeto Profissão Catador recebe o Prêmio Educação 2017

O projeto Profissão Catador, de Cruz Alta, é um dos vencedores do Prêmio Educação RS 2017. Os ganhadores foram eleitos pelos associados do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do RS (Sinpro RS) entre os três finalistas de cada categoria, escolhidos pela comissão julgadora da premiação. A votação se encerrou em 8 de outubro.

Projeto social da Unicruz garante trabalho e renda maior a catadores de material reciclado de quatro cidades do Estado Foto: Divulgação / Divulgação

A iniciativa é vinculada à Incubadora e Aceleradora de Negócios Sociais, da Unicruz,, se destaca por atuar pela emancipação de trabalhadores e elevar a renda per capita dos catadores de resíduos sólidos em 208%.

Patrocinado pelo Programa Petrobras Socioambiental, o projeto existe desde 2006. O objetivo é construir uma rede de comercialização de materiais recicláveis, fortalecendo a organização econômica e social dos catadores de materiais recicláveis de Cruz Alta, Tupanciretã, Júlio de Castilhos e Salto do Jacuí. Por meio do Profissão Catador, foram criadas quatro associações de catadores em Cruz Alta. A iniciativa assegura o aumento da renda dos trabalhadores.

A cerimônia de entrega do troféu Pena Libertária ao Profissão Catador será nesta sexta-feira, às 19h30min, em evento na sede estadual do Sinpro/RS, em Porto Alegre.

* Com informações da Unicruz