Programa federal pode ajudar atingidos pela tempestade, diz prefeito de Santa Maria

O prefeito Jorge Pozzobom esteve reunido, na tarde desta terça-feira, com o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, em uma tentativa de concentrar forças na recuperação dos danos causados pela tempestade que atingiu Santa Maria na madrugada da última quinta-feira. O gestor entregou nas mãos de Sartori uma cópia do documento que decreta a situação de emergência junto ao governo do Estado.

Segundo Pozzobom, o relatório completo será entregue nesta quarta-feira à Defesa Civil Estadual. Compõem o relatório – que é enviado por um sistema de software interno dos municípios – os laudos que devem comprovar os danos na cidade. Sobre a reunião, Pozzobom afirmou que o governador mostrou-se preocupado com as necessidades da região.

– Eu sugeri ao governador, e ele gostou muito, sobre a possibilidade de liberar os moradores atingidos a participarem do programa Cartão Reforma – informou o prefeito.

O Cartão Reforma é um programa federal que permite famílias em vulnerabilidade social receberem cerca de R$ 9,6 mil para reforma de residências. A medida seria uma forma rápida de intervir nas principais necessidades do município, segundo Pozzobom.

De acordo com o subchefe da Defesa Civil Estadual, Jarbas Avila, o município teria até o início de novembro (15 dias, contando a partir da tempestade) para enviar o relatório da homologação, porém, o aval, em nível estadual, pode ser emitido até antes desse prazo.

– Tudo vai depender do município. Tem cidades que enviam todos documentos em quatro dias, outros, em 15. Feito isso, aqui na Defesa Civil, damos uma média de dois dias para pegar a documentação e dar um parecer atestando se é caso de homologação ou não – explicou Avila.

O parecer positivo permite o repasse de recursos de ajuda humanitária para pessoas em vulnerabilidade social. Já a homologação em nível federal, que também é pleiteada pela prefeitura com esse mesmo decreto, vai possibilitar, se aprovada, a vinda de verbas para obras de maior vulto, por meio do Ministério da Integração Nacional.

– Essa questão de recurso é extremamente criteriosa e não há como prever uma data ou o recurso que um município como Santa Maria de fato vai receber – comentou Avila, completando ainda que, neste momento, existem 52 municípios no Rio Grande do Sul em situação de emergência.

DOAÇÕES

De acordo com o chefe da Defesa Civil do município, Cladmir do Nascimento, as doações arrecadadas já sanaram a maior demanda do município. Foram mais de 4,3 toneladas de alimentos e quase 2 mil unidades de higiene e limpeza. Mesmo assim, o departamento segue cadastrando as famílias necessitadas e recebendo doação de telhas. Por enquanto, não estão mais arrecadando alimentos e materiais de higiene. Os donativos (telhas) podem ser entregues na sede da Defesa Civil, Rua Boa Vista, 50, Bairro Pinheiro Machado.

– As pessoas que foram atingidas pela tempestade já foram atendidas – declarou Nascimento.

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) informou, nesta terça-feira, que o Núcleo de Pesquisa e Estudos em Sustentabilidade (Npes) vai receber, até o dia 1º de novembro, produtos de higiene e limpeza que devem ser enviados, posteriormente, para as famílias atingidas pela tempestade. As doações podem ser entregues na Secretaria de Administração, prédio 74C do campus, em Camobi.