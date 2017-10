Preso suspeito de aliciar mulheres em Santa Maria para vender drogas em Floripa

Foragido 20/10/2017 | 17h19 Atualizada em

Foi preso, na manhã desta sexta-feira, o integrante de uma quadrilha de tráfico de drogas que atuava em diferentes Estados. O suspeito, de 23 anos, de Santa Maria, estava foragido e foi preso em Arroio do Sal, cidade vizinha de Torres, no litoral gaúcho.

De acordo com o delegado Antonio Firmino de Freitas Neto, da 4ª Delegacia de Polícia, a quadrilha levava drogas para várias cidades do Rio Grande do Sul. O suspeito era responsável por aliciar mulheres de Santa Maria para trabalhar com venda de drogas em Florianópolis (SC) ou como mulas - transportando a droga para outras cidades.

Elas eram mantidas em condições de trabalho escravo e não tinham como retornar para a cidade, explica o delegado. Por isso, o suspeito foi foi preso preventivamente por tráfico de drogas e por redução a condição análoga a de escravo.

– Em casos como esse, eles dão comida e água para as pessoas e vão cobrando muito mais por isso e até tomam os documentos da pessoa. A pessoa fica devendo dinheiro a eles e não consegue sair – explica o delegado.

Na tarde desta sexta-feira, o suspeito estava sendo trazido para Santa Maria, onde será levado para a Penitenciária Estadual de Santa Maria. As mulheres que foram aliciadas já foram libertadas e deixaram Santa Catarina.

QUADRILHA ERA INVESTIGADA DESDE MARÇO

A quadrilha foi descoberta em março, depois que um casal foi preso com droga em Camobi. O casal tinha 3kg de maconha e 400 comprimidos de uma droga semelhante ao ecstasy e pertencia essa mesma quadrilha.

No mês passado, o líder da quadrilha foi preso em Florianópolis, após investigações da 4a DP. Conforme o delegado, ele tem ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Outros três integrantes da quadrilha são procurados pela Polícia Civil.