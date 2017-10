Prefeitura prorroga inscrições de concurso para médicos

Oportunidades 24/10/2017 | 08h50 Atualizada em

O baixo número de inscrições no concurso aberto pela prefeitura de Santa Maria para a área médica, em 15 especialidades, fez com que a administração prorrogasse o prazo de inscrições conforme o edital.

Os candidatos interessados em concorrer a uma das 90 vagas têm até as 12h do dia 31 de outubro para fazer a inscrição no site da Objetiva. A taxa de inscrição é de R$ 110 para todos os cargos, e os salários variam de R$ 3.402,96 a R$ 11.779,25, para uma carga horária de 20h ou 40h semanais.

ESPECIALIDADES E VAGAS

_ Auditor: 1 vaga

_ Cardiologista: 2 vagas

_ Clínico Geral: 34

_ Dermatologista: 1

_ Endocrinologista: 2

_ Epidemiologista: 1

_ Médico de ESF: 2

_ Gastroenterologista: 1

_ Ginecologista: 5

_ Ginecologista e Obstetra: 8

_ Infectologista: 2

_ Neurologista: 1

_ Pediatra: 26

_ Psiquiatra: 3

_ Radiologista: 1

Os candidatos poderão se inscrever em até dois cargos, respeitando o turno de realização das provas, que tem data prevista para o dia 26 de novembro.

TURNOS DAS PROVAS

_ Turno 1: Auditor, cardiologista, dermatologista, endocrinologista, epidemiologista, médico ESF, gastroenterologista, ginecologista, ginecologista e obstetra, infectologista, neurologista, pediatra, psiquiatra e radiologista.

_ Turno 2: clínico geral

Informações da assessoria de imprensa da prefeitura dão conta que 109 pessoas confirmaram as inscrições até este momento. Duas especialidades (neurologia e epidemiologia) não tiveram nenhum candidato inscrito. A pediatria, que oferece 26 vagas, também teve baixa procura.

OUTRO CONCURSO

A data de provas do outro concurso aberto pela prefeitura - para cargos gerais, agentes de saúde, enfermeiros, assistentes e magistério - está mantida para o dia 29 de outubro, próximo domingo.