Prefeitura de Santa Maria decreta situação de emergência

Tempestade 23/10/2017 | 12h03 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Quatro dias depois da tempestade que deixou um rastro de destruição em Santa Maria, com ventos de até 117 km/h, foi assinado nesta manhã o decreto que coloca Santa Maria em situação de emergência. A assinatura foi feita pelo prefeito, Jorge Pozzobom, junto a representantes das Defesas Civis Municipal e Estadual e do Corpo de Bombeiros. Agora, o documento segue para o governador José Ivo Sartori para que seja homologado.

Sobram buracos, barro e esgoto nas ruas do Bairro Caturrita

De acordo com Pozzobom, amanhã, ele vai até Porto Alegre para conversar com o governador sobre as atividades que serão realizadas. Até o momento, não há um levantamento finalizado dos prejuízos, mas, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, o valor parcial dos dados gira em torno de R$ 6 milhões.

– Não vamos poupar nenhum centavo para o que for preciso. Não importa se for prédio público, privado, shopping... Se tivermos que cortar verba de outros lugares, vamos fazer – afirmou Pozzobom.

15 DIAS PARA LIMPEZA

Conforme a prefeitura, a limpeza das ruas da cidade e os cortes das árvores vão continuar por, pelo menos, mais 15 dias. O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Paulo Roberto de Almeida Rosa, afirmou que ainda existem diferentes pontos com acúmulo de árvores. Nesta semana, os reparos seguem na área central da cidade, nas ruas Gaspar Martins, Doutor Turi, Olavo Bilac, Visconde de Pelotas e Venâncio Aires e nas avenidas Medianeira e Presidente Vargas. O Parque Itaimbé também será atendido durante os próximos dias, devido à gravidade dos danos causados.

DOAÇÕES E SOLICITAÇÃO DE AJUDA

O prefeito salientou que foram arrecadados mais de 4 mil toneladas de alimento, além de produtos de higiene e limpeza, para doação às famílias atingidas pela tempestade.

Limpeza de ruas e distribuição de alimentos continuam em Santa Maria

A partir desta segunda-feira, o QG montado na sede do Corpo de Bombeiros, na Rua Coronel Niederauer, para recebimento de doações, vai ser desativado. De acordo com a prefeitura, já foi arrecadada a quantidade necessária de alimentos e materiais de higiene.

Assinatura do decreto foi feita na manhã desta segunda-feira Foto: Michelli Taborda / New Co DSM

A sede da Defesa Civil (Rua Boa Vista, 50, Parque Pinheiro Machado) vai seguir recebendo doações de telhas para distribuição. Além disso, quem ainda não teve a demanda atendida pelas equipes dos bombeiros, deve fazer uma nova solicitação pelo 193.

Os temporais que marcaram Santa Maria e Região nos últimos 15 anos

ESCOLAS MUNICIPAIS

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, apenas a Escola João Hundertmark, que fica no distrito de Boca do Monte, continua sem aula. A previsão é que as atividades sejam retomadas amanhã. A escola atende 22o alunos. Outras sete escolas ainda precisam de reformas nos telhados:

– Castro Alves

– Sinos de Belém

– Irmão Quintino

– Ângela Tomazetti

– Fontoura Ilha

– Oscar Grau

FALTA DE LUZ

Segundo a RGE Sul, não há mais grandes volumes de clientes sem energia elétrica no Estado. A partir de agora, estão sendo feitos atendimentos em pontos isolados ou individuais nas áreas de concessão da RGE e da RGE Sul. Os clientes que ainda não tenham sido atendidos, devem entrar em contato com a concessionária, por meio dos canais de atendimento a seguir:

– Call center RGE Sul: 0800 707 7272 (ou enviar SMS para o número 28410, informando apenas o código de cliente)

– Pela internet: www.rge-rs.com.br e www.rgesul.com.br