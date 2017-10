Prefeitura de Santa Maria contabiliza estragos causados pela tempestade

Depois da tempestade 29/10/2017 | 15h01 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / Diário/ News Co / Diário/ News Co

Foto: Lucas Amorelli / Diário/ News Co / Diário/ News Co

Em reunião realizada nessa sexta-feira, as secretarias da prefeitura de Santa Maria, que atuaram diretamente no auxílio aos atingidos pelo temporal do último dia 19, entregaram seus relatórios. Os dados serão incluídos, pela Defesa Civil Municipal, no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID). A ferramenta, mantida pela Defesa Civil Nacional, possibilita que o município possa fundamentar o decreto de emergência a ser homologado pelo governo do Estado e, posteriormente, reconhecido pela União.

O relatório apresentado pela prefeitura aponta que, segundo a Ala 4 da Força Aérea Brasileira (FAB), os ventos que atingiram Santa Maria chegaram a 120 km/h. A RGE Sul informou que 120 postes da rede de energia elétrica foram danificados, fazendo com que 133.981 clientes ficassem sem luz.

Escola atingida por temporal é interditada e não será sede do Enem

De acordo com o coordenador regional da Defesa Civil, major Gerson Freitas Marques, caso a União reconheça o decreto de emergência, e a prefeitura de Santa Maria decida buscar recursos federais, será necessário elaborar os planos de trabalho. Nele, o município deve elencar as prioridades para a reconstrução do patrimônio e descrever informações e valores. O prazo para essa etapa é de 90 dias, contados da data do vendaval.

Habitação

Segundo a secretaria, foram 1,2 mil imóveis atingidos na cidade, fazendo com que 1,3 mil pessoas fossem desalojadas de suas casas devido aos destelhamentos, à falta de energia elétrica ou por conta de árvores caídas sobre as residências.

Meio Ambiente

A secretaria contabilizou um total de 950 árvores atingidas, sendo que, somente no Parque Itaimbé, 47 caíram ou quebraram, e que precisarão ser removidas. A estimativa total de custos ambientais é de R$ 196.139,95.

Quanto aos contêineres, a empresa Conesul, responsável pelo recolhimento do lixo domiciliar, informou que quatro contêineres foram danificados, 56 tombaram e 82 unidades foram deslocadas com a força do vento.

Programa federal pode ajudar atingidos pela tempestade, diz prefeito de Santa Maria

Desenvolvimento Rural

O relatório da secretaria aponta que as culturas mais atingidas foram as de melancia, pêssego de mesa, uva de indústria, beterraba, couve-flor, pimentão, repolho, brócolis, moranga cabotiá, pepino para conserva, alface e outras folhosas, tomate longa vida e fumo.

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

O prejuízo na agricultura chega a R$ 782.755. Já o prejuízo total em construções e instalações afetadas no meio rural (casas, galpões, estufas de fumo, estufas para horticultura) soma R$ 38.750.

Mobilidade Urbana

Segundo a pasta, 80 abrigos de ônibus foram danificados e 10 sinaleiras sofreram avarias.

Após decretar emergência, prefeitura anuncia quatro iniciativas para atender à população

Infraestrutura

A pasta atuou com seis frentes de trabalho para atender a demanda de retirada de árvores. Segundo o relatório da pasta, foram recolhidas 60 árvores de grande porte, 143 de médio porte e 27 árvores de pequeno porte, totalizando 230 unidades, resultando em 90 cargas de 12 m3 e 121 cargas de 6m3.

Saúde

A secretaria apontou que o custo estimado para recuperação dos estragos nos postos de saúde é de R$ 10.050. Os principais danos foram destelhamentos e danos na rede elétrica.

Educação

Sete instituições da rede municipal de ensino foram danificadas, com destelhamentos ou infiltrações