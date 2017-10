Prefeitura de Santa Maria abre seleção de estágio remunerado em 58 áreas

Oportunidade 24/10/2017 | 12h04 Atualizada em

Foi aberto, nesta segunda-feira, o processo seletivo do programa Bolsa Estágio, da prefeitura de Santa Maria, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). As oportunidades são para o preenchimento de vagas de estágio remunerado em 58 áreas de atuação, nas diferentes secretarias do município.

As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 8 de novembro, no CIEE, que fica na Rua Venâncio Aires, 2.035, 5º andar. O valor da bolsa é de R$ 5 por hora de estágio para nível Médio e Técnico, com carga horária de até 30h, e de R$ 6 por hora de estágio para nível Superior, também com carga horária de até 30h. No momento da inscrição, o candidato deve apresentar a documentação necessária e preencher a ficha, disponível no edital do programa.

Confira as áreas disponíveis:

Nível Médio e Técnico: Ensino Médio, Técnico em Administração, Técnico em Agroindústria, Técnico em Agropecuária, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico em Eletrônica, Técnico Mecânica, Técnico em Geoprocessamento, Técnico em Informática, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Paisagismo, Técnico em Secretariado, Técnico em Segurança do Trabalho.

Nível Superior: Administração, Administração Pública, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Desenho Industrial, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Sanitária e Ambiental, Engenharia Química, Farmácia, Geografia, História, Jornalismo, Letras, Matemática, Medicina, Medicina Veterinária, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Relações Públicas, Serviço Social, Sistema de Informação, Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em Gestão de Turismo, Tecnologia em Gestão Pública, Tecnologia em Fabricação Mecânica, Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia em Redes de Computadores, Turismo

Para participar da seleção, os candidatos devem ter, no mínimo, 16 anos completos até a data de realização da inscrição, estarem matriculados no ano letivo de 2017 e serem estudantes do Ensino Médio, Técnico ou Superior (a partir do 3º semestre). Além disso, o candidato não pode ter realizado período superior a 20 meses de estágio na prefeitura.

A prova, que será aplicada no dia 18 de novembro, será objetiva e composta por seis questões de português, seis de matemática e oito de conhecimentos gerais. Não será permitido que o candidato fique com a prova após a realização do certame. O processo seletivo tem validade de um ano, a contar da divulgação do resultado final, podendo ser prorrogado. Mais informações podem ser obtidas no edital da seleção, clicando aqui.