Prefeitura anuncia Viva o Natal, com programação que ganha novo conceito em 2017

Está garantido: Santa Maria contará com uma programação de Natal e enfeites pelas ruas. Apesar de o prefeito Jorge Pozzobom, informar, desde o início do governo, que não teria recurso público em eventos como Carnaval e Natal, não significa abolir por completo as datas. Ocorre que, agora, a programação natalina terá outro conceito, a começar pelo nome: Viva o Natal, diferente das últimas sete edições popularizadas por Natal do Coração.

– Não é por questão política ou em substituição. É um novo conceito, de um Natal, sem recurso público. Ainda dependemos da captação, mas afirmamos: poderá ser simples, mas com muito capricho – afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Ewerton Sadi Falk Brasil.

Os detalhes da decoração, programação, bem como o custo total ainda estão em fase de definição. Isso porque o Viva o Natal será realizado pela Lei Rouanet, que aprovou R$ 579 mil para o evento , mas depende de captação. O que se pode adiantar é que não serão mais utilizadas garrafas pets, já que há um valor "patenteado" pela idealizadora da criação e que custaria, aos cofres públicos, cerca de R$ 140 mil.

A prefeitura diz, porém, estar aberta a parcerias com a iniciativa privada.