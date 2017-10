Por causa de estragos, concurso da prefeitura de Santa Maria é suspenso  

Concurso público 19/10/2017 | 17h26 Atualizada em

A Prefeitura de Santa Maria suspendeu as provas do concurso que seria realizado neste domingo. A suspensão é por conta dos danos causados pela tempestade que atingiu a cidade e a Região Central nesta quinta-feira já que algumas das escolas que seriam locais de prova tiveram muitos estragos.

Alerta de temporal da Base Aérea é notícia falsa

Ainda não há uma nova data para a prova. Nos próximos dias, a decisão deve ser publicada no site da Prefeitura e da Objetiva. Veja a íntegra do comunicado emitido pela prefeitura: